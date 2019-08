Saoedi-Arabië in gesprek met Formule 1 voor organisatie Grand Prix

De Formule 1 heeft een nieuwe locatie gevonden waarnaar het misschien op termijn gaat uitbreiden. Saoedi-Arabië zou het derde land in het Midden-Oosten willen worden dat de sport verwelkomt.

Bronnen hebben aan persbureau Reuters gemeld dat de teambazen door de Formule 1 gevraagd zijn naar hun mening om de kalender uit te breiden met een race in Saoedi-Arabië. Volgens The Times willen de sport zelf en de tien teams dat er zekerheden gegeven worden rond problemen zoals mensenrechten, gelijkheid voor vrouwen en vrijheden voor media, voordat een race mogelijk wordt.

Voor 2020 gaat de kalender hoogstwaarschijnlijk uitbreiden naar 22 races door de toevoeging van de Grands Prix in Vietnam en Nederland, maar in Hongarije werd al verder vooruit gekeken. Ferrari-teambaas Mattia Binotto vertelde op de Hungaroring dat hij vreest dat de kalender voor 2021 tot mogelijk 24 races gaat bevatten. Voor Saoedi-Arabië zou gelden dat de race al in 2021 op de kalender zou kunnen staan.

Er moet echter gezegd worden dat de Formule 1 in het verleden vaker gesprekken gevoerd heeft met locaties was vervolgens niet geracet werd, dus voor Saoedi-Arabië zijn er vooralsnog geen garanties. Daarnaast heeft het Midden-Oosten al twee Grands Prix op het kalender staan: vroeg in het seizoen zijn de teams te gast in Bahrein, terwijl het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi.

Mensenrechten kritisch punt voor Saoedi-Arabië

De zaak rond de mensenrechten zou een interessant vraagstuk kunnen opleveren. De Formule 1 legde zich in 2015 toe op het respecteren van 'internationaal erkende mensenrechten in haar wereldwijde operaties'. Saoedi-Arabië heeft geen goede reputatie wat dat betreft. Vrouwen mogen pas sinds vorig jaar autorijden, terwijl journalist Jamal Khashoggi afgelopen oktober door Saoedi's vermoord is in het consulaat van het land in Istanbul.

Saoedi-Arabië organiseert al wel een autosportevenement. Afgelopen november was de Formule E voor het eerst in het land te gast voor de opening van het seizoen 2018/19. Het stratencircuit in Ad Diriyah zal ook als locatie fungeren voor de eerste race van het aankomende seizoen 2019/20. Daarnaast zal de Dakar Rally vanaf 2020 ook in het land verreden gaan worden.