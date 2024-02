Mercedes-kans Schumacher uitgesloten: "Ze willen topcoureurs"

Het team van Mercedes staat dit jaar voor een zware taak. De Duitse renstal moet immers op zoek gaan naar een geschikte opvolger van Lewis Hamilton. Er is genoeg keuze, maar het lijkt er op dat Mercedes zoekt naar een nieuwe topcoureur. Christian Danner sluit een kans voor Mick Schumacher dan ook uit.

Hamilton zorgde tijdens de winterperiode voor een daverende verrassing. De Britse Mercedes-coureur maakte immers bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Hamilton verlengde vorig jaar nog zijn contract bij Mercedes, maar hij maakt nu gebruik van een speciale clausule. Hij laat een enorm gat achter bij Mercedes, want de renstal moet nu op zoek gaan naar een nieuw uithangbord.

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner denkt graag mee met Mercedes. Hij denkt dat er een aantal coureurs geen kans maken op het zitje. In gesprek met Kolner Express sluit hij uit dat Mick Schumacher de stap gaat zetten: "Voor Mick is er geen kans. Fernando Alonso is wel een mogelijkheid, je hoeft hem alleen maar te bellen en hij staat er. Mick komt alleen in beeld als Toto Wolff ineens een echte tweede coureur wil hebben. Mercedes heeft altijd topcoureurs gehad, behalve met Bottas dan. Hij was meer een 1B-coureur. Het is duidelijk dat Toto wil dat George Russell sterker wordt, maar dat moet hij zichzelf wel gaan bewijzen als leider."