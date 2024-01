Schumacher geeft niet op: "Formule 1 blijft mijn droom"

Mick Schumacher rijdt ook aankomend seizoen niet in de Formule 1. De Duitser gaat zijn rol als Mercedes-reserve combineren met een Alpine-zitje in het World Endurance Championship. Schumacher blijft echter geloven in zijn droom, hij wil terugkeren in de koningsklasse van de autosport.

Schumacher verloor na 2022 zijn zitje bij het team van Haas. Na een jaar vol crashes en foutjes kreeg hij geen nieuw contract en tot overmaat van ramp verlengde ook Ferrari zijn juniorencontract niet. Mercedes bood uitkomst en ze lijfde hem in als reservecoureur. In die hoedanigheid was hij afgelopen jaar bij vrijwel elke Grand Prix aanwezig in de pitbox van Mercedes. Aankomend seizoen combineert hij die rol met een Hypercar-zitje bij Alpine in het WEC.

Schumacher geeft echter niet op, want hij wil het liefst een comeback gaan maken in de Formule 1. De Duitser blijft geloven in zijn doel en dat steekt hij niet onder stoelen of banken in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1. Hij geeft eerlijk toe dat hij baalt van het feit dat hij geen F1-zitje heeft: "Ik bedoel, je trekt je haren wel uit je hoofd. Dat zie je echter allemaal niet. Dit is de eerste mediameeting dit ik dit jaar heb gedaan en dat laat wel veel zien, maar de Formule 1 was altijd mijn droom en dat blijft het."