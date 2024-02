Mick Schumacher stelt zich kandidaat voor Hamilton-zitje

De aanstaande transfer van Lewis Hamilton naar het team van Ferrari zorgt voor een monsterklus voor Mercedes. Het Duitse team moet immers op zoek gaan naar een geschikte opvolger. Mick Schumacher stelt dat hij er klaar voor is, maar dat hij deze keuze niet maakt.

Hamilton maakte ruim een week geleden bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Het wordt gezien als één van de grootste transfers van deze eeuw in de autosport. Hamilton maakt dit seizoen nog wel af bij Mercedes, maar daarna is het avontuur na elf jaar afgelopen. Hamilton was extreem succesvol in dienst van Mercedes en het wordt voor de renstal dan ook enorm lastig om een geschikte opvolger te vinden.

Reservecoureur Mick Schumacher ziet zichzelf in ieder geval als een geschikte kandidaat. De Duitser gaat zijn tweede jaar in als Mercedes-reserve en hij stelt dat hij al veel heeft geleerd. In gesprek met zijn landgenoten van RTL bespreekt hij zijn kansen: "Het is natuurlijk wel een positie die veel druk met zich meebrengt. Maar ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben. Het is alleen niet mijn keuze. Mijn kans ligt er zeker, ik weet alleen niet groot die is. Ik had helemaal niet verwacht dat Lewis zou vertrekken. Iedereen neemt de keuze die voor hem de juiste is."