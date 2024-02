Ralf Schumacher ziet Mick Schumacher als vervanger Hamilton

Lewis Hamilton heeft Mercedes opgezadeld met een lastige klus. De Brit verruilt het team na dit seizoen voor Ferrari en dat betekent dus dat er een stoeltje vrijkomt. Ralf Schumacher heeft de perfecte opvolger op het oog, hij denkt dat Mick Schumacher het meest geschikt is voor de job.

Hamilton zorgde vorige week voor een enorme schok door te onthullen dat hij per 2025 overstapt naar het team van Ferrari. Mercedes moet nu op zoek gaan naar een nieuwe coureur, ze hebben in ieder geval genoeg keuze. Met Mick Schumacher hebben ze in ieder geval een reservecoureur met Formule 1-ervaring onder contract staan. De Duitser combineert deze rol dit jaar met een WEC-zitje bij Alpine.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat er niet veel kandidaten zullen zijn. Hij denkt dat Mercedes kan kiezen voor een jonge coureur. Bij Sky Sports schuift hij zijn neef naar voren: "Mick is zeker weten één van de beste opties als je kijkt naar jonge coureurs. Natuurlijk is Carlos Sainz ook op de markt, al denk ik dat het logischer is dat hij overstapt naar Audi. Micks kansen zijn naar mijn idee best hoog. Ik vind dat hij die kans verdient. Hij zou iemand zijn naast George Russell waar je op kan bouwen. Daar vertrouw ik op. Het enige wat nu nodig is, is dat Toto Wolff er ook zo over gaat denken."