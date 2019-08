Goede kans dat jij als F1-liefhebber momenteel in het buitenland zit voor een welverdiende vakantie. Of wellicht ben je op zakenreis. In Nederland heb je verscheidene manieren om Formule 1 races te volgen, maar hoe zit dat in het buitenland? Je zult merken dat Nederlandse streams vaak geblokkeerd zijn buiten onze landsgrenzen. Wij zetten een paar tips op een rij om toch Formule 1 te kunnen kijken, waar je ook zit ter wereld.

Nederlandse televisie in het buitenland ontvangen

Om te beginnen is het mogelijk om Nederlandse televisieprogramma’s vanuit het buitenland te ontvangen. Dit doe je door je internetverkeer om te leiden via Nederland, met een VPN (Virtual Private Network). Je neemt hiervoor een proefabonnement bij een goede VPN-provider. Door vervolgens een simpele app op je laptop, smartphone of tablet te installeren, kan je met één druk op de knop al je internetverkeer via Nederland laten lopen, of via een ander land van jouw keuze. Je zult dan zien dat je gebruik kan maken van het internet zoals je dat ook in Nederland zou doen. Je gebruikelijke Nederlandse streams werken dan gewoon weer, net als in Nederland.

Een bijkomend voordeel van een VPN is dat het je internetverkeer beveiligt en anonimiseert. Niemand kan meer zien wat jij online doet omdat je IP-adres wordt verborgen. Daarnaast kunnen hackers je data niet meer zo makkelijk onderscheppen op onveilige openbare wifi-netwerken, omdat een VPN al je data sterk versleutelt. En je kan dus in complete vrijheid streamen, downloaden en surfen, zonder restricties.

Lokale streams voor Formule 1

Een tweede optie is een lokale stream of zender. Wees je ervan bewust dat veel van deze lokale streams en zenders een betaald abonnement vereisen. Bekijk hieronder een overzicht van goede streaming services per land die Formule 1 uitzenden.

Land/Regio Website Australië Fox Sports Australia Azië Fox+ Brazilië Globoplay, SporTV Play Canada TSN App China Tencent Sports Denemarken Viaplay Duitsland TV Now Finland C More Suomi India Hotstar Japan DAZN Kroatië MAXtv To Go Match Midden-Oosten en Noord-Afrika Etisalat ElifeON: Channel MBC ACTION Nieuw-Zeeland Spark Sport Noorwegen Viaplay Polen Eleven Sports Portugal SportTV Multiscreen Sub-Sahara-Afrika SuperSport Verenigd Koninkrijk All 4, Sky Sports Verenigde Staten WatchESPN, Univision NOW Wereldwijd (op de officiële website van F1 TV kun je zien in welke landen de F1 TV App beschikbaar is) F1 TV, Formula One App Zweden Viaplay, Viasat

Zoek een lokale kroeg of sportsbar op

Als je in een wat grotere stad bent, kan het ook lonen een lokale kroeg op te zoeken. Met een beetje geluk wordt hier Formule 1 uitgezonden. En je maakt vast snel nieuwe vrienden onder gelijkgestemde F1-fans.

Onze ervaring leert dat formule 1 helaas niet overal ter wereld even populair is als in Nederland. Op sommige bestemmingen valt het aanbod van geschikte lokale barretjes en kroegjes dus tegen. Maar mocht je wel een lokale kroeg vinden die de F1 GP uitzendt, dan is dit vaak wel een van de gezelligste opties om toch Formule 1 te kijken vanaf je vakantieadres.