Wedstrijdleider Masi twijfelde niet over staande start op Hockenheim

Er bestond bij de FIA geen twijfel over of de race op Hockenheim zondag met een staande start van start moest gaan. Dat vertelde Michael Masi, de wedstrijdleider van de Formule 1, na de race.

Sinds 2017 is er de mogelijkheid om een race op een natte baan achter de safety car te laten beginnen, om vervolgens toch met een staande start een officieel startschot te geven. Tot afgelopen weekend was die procedure nog niet eerder gebruikt, maar dat gebeurde in Duitsland wel. Masi liet de safety car eerst vier ronden rijden, voordat de safety car naar binnen kwam en de coureurs op hun startposities plaatsnamen.

Masi vertrouwde op meerdere informatiebronnen

Voorafgaand aan de race regende het behoorlijk door op Hockenheim, waar korte tijd zelfs plassen op het asfalt zichtbaar waren. In het laatste uur voor de race werden de omstandigheden beter en beter en dat maakte de staande start uiteindelijk mogelijk. Volgens Masi vertrouwde hij voor zijn oordeel op een reeks verschillende informatiebronnen.

"We beoordeelden de condities tot en met het signaal van 10 minuten voor de start. We hebben de medical car met Alan van der Merwe wat ronden laten rijden. Hij deed in- en outlaps om ons zijn observaties te geven van hoe de baan verbeterde, of dat het veranderde. We keken naar weerstations en iedereen voelde zelf om het aan ons te laten weten, dus we hadden een mix aan informatie."

Geen twijfel over staande start bij Masi

Daarnaast luisterden Masi en de stewards naar de boordradio's van de coureurs om te bepalen of er begonnen kon worden met de race. "We verdeelden de boordradio's onderling om te luisteren naar hun feedback en hoe ze zagen dat de baan evolueerde. Eerlijk gezegd was het achteraf een erg makkelijk besluit om te gaan voor de staande start om de race aan te vangen."

"Toen ik om 14:10 uur mijn eerste inspectie deed, was het circuit nog redelijk nat. Na de in- en outlaps en opwarmronden was dat verbeterd. Ook stopte de regen even, wat ons ook hielp. Het helpt ook als inclusief de safety car 21 auto's ronden rijden. Voor de staande start ging het om condities van de baan, de hoeveelheid water. Dat soort dingen tellen dan ook mee. Een groot deel ervan was eerlijk gezegd ook instinct."