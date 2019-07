Voor het eerst in 2019 ging er in Duitsland een Grand Prix van start op een natte baan. Onder de lastige omstandigheden wisten alle coureurs echter hun koppie erbij te houden en grote noemenswaardige fouten te voorkomen.

Makkelijk hadden ze het echter ook niet, zoals in de onderstaande video te zien is. Het was bij tijd en wijlen glibberen en glijden op het Duitse circuit, terwijl het zicht verre van goed was. Desondanks waren er geen crashes, aanvaringen of spins, totdat Sergio Perez in ronde 2 een safety car veroorzaakte door te spinnen en in de muur te eindigen.