De Grand Prix van Duitsland had een mooie kunnen worden voor Charles Leclerc, maar een foutje maakte een einde aan de kansen die de Monegask had op een podiumplaats en mogelijk ook de zege.

Leclerc crashte in ronde 29. Een aantal ronden daarvoor was de Ferrari-coureur voor het eerst naar slicks gewisseld, maar na een virtual safety car was het glibberen en glijden geblazen. In het stadiongedeelte ging het vervolgens fout, want hij gleed in de voorlaatste bocht van de baan en tegen de bandenstapels, waarna hij zich ingroef. Daarmee veroorzaakte hij tevens een safety car.

Meteen besefte Leclerc dat hij een grote kans liet liggen, zo liet hij via de boordradio duidelijk blijken. Mogelijk had de Ferrari-coureur vanaf P10 zijn eerste race kunnen winnen, want in de knotsgekke openingsfase was hij al opgeklommen naar de tweede positie. Daarmee lag hij voor uiteindelijke winnaar Max Verstappen.