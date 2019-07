Regen op Hockenheim, natte start van Duitse Grand Prix dreigt

De weersomstandigheden op Hockenheim zijn volledig omgeslagen. Daar waar het vrijdag nog uitzonderlijk warm was, is het zo'n anderhalf uur voor aanvang van de Duitse Grand Prix nat op het circuit.

Oorspronkelijk werden er al regenbuien voorspeld rond de kwalificatie op zaterdag, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Zaterdagavond begon het echter met regenen en sindsdien vallen er geregeld buien op en in de omgeving van Hockenheim. Ook op zondag is het weer in Duitsland zeer wisselvallig te noemen.

Porsche Supercup afgebroken na crash in regen

De wedstrijd van de Porsche Supercup moest eerder vandaag afgebroken worden. Mede door de regen was er een groot incident, waarbij zes auto's crashten. Daarna werd besloten om de race tot een vroegtijdig einde te brengen. Even later legde Mick Schumacher zijn tweede demonstratie van het weekend in de Ferrari F2004 af en ook dat gebeurde op een natte baan.

De coureurs zijn inmiddels bezig met de drivers parade en dat zorgt voor opvallende taferelen. De coureurs werden stuk voor stuk in een cabrio over de Hockenheimring gereden, maar tijdens deze parade begon het wederom te regenen. Het asfalt is nog altijd flink nat, maar het is nog altijd de vraag of de race onder natte condities verreden gaat worden. De vooruitzichten zijn dat er tussen 14.00 en 15.00 nog altijd 90 procent kans op neerslag is.