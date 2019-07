Pirelli verwacht strategisch voordeel voor Hamilton bij droge Duitse Grand Prix

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas lijken volgens Pirelli een strategisch voordeel te hebben tijdens de Grand Prix van Duitsland ten opzichte van Max Verstappen, omdat ze op de mediums zullen starten.

Voorafgaand aan iedere race maakt Pirelli bekend welke strategieën volgens hun berekeningen het snelste zijn. Voor de race op Hockenheim is dat niet anders. De bandenleverancier is in ieder geval duidelijk in wat de beste strategie is qua aantal pitstops: het maken van één pitstop is volgens Pirelli duidelijk sneller dan varianten waarin de pits twee keer bezocht wordt.

De snelste strategie is volgens Pirelli een start op de gele mediums, om na 24 tot 29 ronden de pits te bezoeken voor een setje harde banden. Dit lijkt het meest voor de hand liggende scenario te zijn voor de Mercedes-coureurs. Het scenario wat voor Verstappen en Pierre Gasly het meest waarschijnlijk is, is een start op softs en die na 19 tot 22 ronden in te wisselen voor een set harde banden.

Tweestoppers langzamer, maar gevaar regen ligt op de loer

Twee andere opties die Pirelli noemt zijn tweestoppers. De eerste variant gaat uit van twee stints van 15 tot 18 ronden op de softs, om daarna de race op medium uit te rijden. Niet veel langzamer is een versie waarbij na 15 tot 18 ronden de softs ingewisseld worden voor mediums, die na 22 tot 26 ronden weer ingewisseld worden voor nog een setje mediums. Mocht het onverwacht heel heet worden, dan ziet Pirelli de tweestoppers een steeds betere strategie worden.

Het is echter nog maar afwachten of de teams dit strategische schaakspel kunnen gaan spelen. Tussen 13.00 uur en 19.00 uur is er ieder uur een kans van tussen de 50 en 60 procent op regen. Mocht het inderdaad gaan regenen, dan geldt het bandenreglement niet meer en zien we mogelijk hele andere strategieën, waarschijnlijk zelfs met de inmenging van regenbanden.

Beschikbare sets banden voor Duitse Grand Prix