Gasly ziet stap in goede richting: "Maar ik wil natuurlijk nog meer"

Pierre Gasly werkte bijna twee weken geleden zijn beste race in dienst van Red Bull Racing af. De Fransman stelt dat het harde werk uit het begin van het seizoen zich begint uit te betalen, maar hij weet dat hij er nog niet is.

Op Silverstone behaalde Gasly zijn beste resultaat in dienst van Red Bull, want hij werd vierde. Het hele weekend lukte het hem om beter in de buurt te blijven van teamgenoot Max Verstappen, nadat er een aantal veranderingen zijn doorgevoerd in zijn werkwijze. Zo vertelde Helmut Marko voor aanvang van het Britse weekend dat Gasly onder andere de afstelling van de Nederlander is gaan gebruiken.

Het gevolg was dus een relatief sterke race van Gasly, die in Duitsland tegenover onder andere GPToday.net aangaf dat hij het gevoel heeft dat er een doorbraak bereikt is. "Het komt door hard werken aan het begin van het seizoen, het proberen het maximale uit mezelf en het team te halen en te leren hoe ik alles kan laten werken. Het is steeds doorgaand werk dat zich uit begint te betalen."

Gasly wil meer dan vierde worden tijdens Grands Prix

Gasly denkt niet dat er een verandering geweest is die de doorslag gegeven heeft voor zijn betere vorm. "Het waren veel kleine dingen waarvan we besloten hebben het te veranderen. Deze dingen opgeteld maken uiteindelijk een groter verschil. Ik wil er niet helemaal in detail over treden, maar het lijkt erop dat de dingen beter samen beginnen te vallen."

"Voor mij is dit niet het uiteindelijke resultaat wat ik uiteindelijk wil. Natuurlijk wil je altijd meer. Mijn mentaliteit is dat ik altijd denk aan wat beter gedaan kan worden om dit soort resultaten vaker te behalen en eigenlijk resultaten te halen die nog beter zijn dan op Silverstone. Het was beter, maar nog niet perfect en ik zoek altijd naar manieren om dingen te verbeteren. Het is wel leuker en na Silverstone zei ik ook dat ik er meer van genoten had om te vechten met de top en dat ik kon rijden zoals ik wilde."