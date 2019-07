Newey: "Alonso was erg dicht bij deal met Red Bull"

Fernando Alonso heeft uiteindelijk nooit voor Red Bull Racing gereden, maar het had volgens Adrian Newey niet veel gescheeld. Er zijn gesprekken en zelfs onderhandelingen geweest om het te laten gebeuren.

Alonso verdween eind 2018 uit de Formule 1, nadat hij vier weinig succesvolle jaren bij McLaren achter de rug had. Er gaan echter geruchten dat het management van de Spanjaard voor 2020 contact gezocht heeft met de drie topteams, wat de timing van de opmerkingen van Newey op zijn minst opmerkelijk maakt. De sterontwerper van Red Bull Racing had graag met Alonso samengewerkt, omdat hij een van de grootste van het huidige tijdperk is.

"Het was fantastisch geweest om met hem te werken. Het lijkt erop dat hij pech heeft gehad met een aantal keuzes die hij gemaakt heeft. Wanneer we hem echter gesproken hebben, was hij altijd erg vriendelijk. Fernando's kunnen overstijgt vaak wat er mogelijk is met de auto. Ik denk dat dit het kenmerk is van een echt grote coureur - de kunde om uit te blinken, ondanks dat de auto niet geweldig is", liet Newey optekenen bij Esquire.

Combinatie Vettel en Alonso 'zoals Ayrton en Alain'

Het contact tussen Red Bull Racing en Alonso stamt nog uit de tijd dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bij het Oostenrijkse team reed. Het idee was om de wereldkampioenen bij elkaar in het team te zetten, maar volgens Newey zou in een dergelijke combinatie 'hetzelfde gebeuren als bij Ayrton en Alain'.

"Het is een van de dingen die helaas nooit gebeurd is, maar het was wel erg dichtbij. Ik denk dat we samen veel succes hadden gehad, maar helaas lukte het niet. Red Bull heeft over het algemeen altijd geprobeerd om haar voorschrift te volgen om zelf coureurs op te leiden. Dat was een van de redenen. We hebben een aantal keren gesproken en in Oostenrijk waren er onderhandelingen, maar het gebeurde uiteindelijk niet."