Berger: "Formule 1 had Assen moeten kiezen voor Nederlandse Grand Prix"

De Formule 1 keert in 2020 terug naar Nederland voor de Nederlandse Grand Prix, maar volgens Gerhard Berger gebeurt dat op het verkeerde circuit. De Oostenrijker had zelf gekozen voor TT Circuit Assen.

In 2020 staat de Nederlandse Grand Prix na 35 jaar weer op de kalender en Circuit Zandvoort is wederom de plaats van handeling. Kaarten voor de race zijn naar aanleiding van de loting inmiddels in de verkoop gegaan, waarbij de interesse in kaarten veel groter was dan het aanbod. Toch bestaan er enige twijfels of Zandvoort wel de meest geschikte optie was voor de Nederlandse Grand Prix.

Berger acht Assen beter geschikt voor Formule 1

Er wordt niet getwijfeld over dat Zandvoort volledig uit zal verkopen, maar enkele coureurs, onder wie Lewis Hamilton, zetten hun vraagtekens bij het racen zelf. Het circuit in Noord-Holland is bochtig en bovenal zeer krap, waardoor gevreesd wordt dat er weinig spectaculairs zal gebeuren tijdens de race. Voor Berger is in ieder geval duidelijk dat hij Assen de voorkeur had gegeven boven Zandvoort, zo vertelde hij aan de Telegraaf.

"Ik was diep onder de indruk van het circuit", zei de voormalig F1-coureur en huidige promotor van de DTM. "Ik begrijp niet waarom de Formule 1 niet naar Assen komt. Het is een van de beste circuits die ik gezien heb. Alles hier is perfect om zo'n race te organiseren. De tribunes kunnen veel mensen kwijt, de paddock is groot en de infrastructuur met de luchthaven en hotels in de nabijheid is ook geweldig."