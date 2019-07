Miljoen aanvragen voor kaartjes Dutch Grand Prix

Het maximale aantal toeschouwers dat Zandvoort in 2020 kan verwelkomen voor de Nederlandse Grand Prix is 105.000 mensen per dag. Met één miljoen aanvragen zijn dit er 685.000 te veel.

Halverwege mei werd aangekondigd dat de Formule 1 per 2020 terugkeert naar Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Bij de presentatie van de overeenkomst werd onthuld dat er verspreid over het weekend zo'n 315.000 fans naar het circuit zouden kunnen komen. Zandvoort kijkt naar de mogelijkheden om nog meer fans te kunnen verwelkomen.

Populariteit hoger dan verwacht

"We wisten dat het populair was, maar meer dan een miljoen is waanzinnig", vertelde Lammers tegen Hart van Nederland. "De zondag hadden we wel zes keer kunnen uitverkopen." Er kunnen per dag 105.000 toeschouwers terecht. De organisatie kijkt nog of de capaciteit een beetje kan worden uitgebreid. "Maar het moet voor de andere bezoekers wel aangenaam blijven."

Inschrijven voor kaartjes niet meer mogelijk

Vanwege de grote interesse besloot de organisatie om eerst twee voorregistraties te houden, alvorens bekend wordt gemaakt of je ook daadwerkelijk de aangevraagde tickets kunt bestellen. Het is inmiddels niet meer mogelijk om je nog te registreren en in Zandvoort maken ze inmiddels de balans op.