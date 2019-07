Waarom kopen van tweedehands tickets voor Dutch GP 2020 nu nog onverstandig is

De Formule 1 keert in 2020 na 35 jaar afwezigheid terug in Nederland en vandaag kregen de gelukkigen te horen dat ze vanaf morgen hun tickets voor de race definitief kunnen bestellen.

Een grote groep mensen zal echter teleurgesteld achterblijven, omdat zij geen tickets toegewezen gekregen hebben. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de kans op een kaartje definitief weg is. De organisatie heeft aangekondigd dat er mogelijk nog een extra moment komt waarop er kaarten gekocht kunnen worden, terwijl er ook altijd nog een uitvlucht gekozen kan worden naar doorverkopers.

Momenteel is het devies echter om nog even af te wachten met het kopen van doorverkopers. Op Marktplaats zijn de eerste tickets al te vinden, die soms voor wel 1250 euro per stuk op het platform te koop staan. Het is echter verstandig om deze kaarten niet te kopen. Ten eerste moeten de tickets nog daadwerkelijk gekocht worden, wat pas vanaf woensdag 24 juli kan.

Organisatie kan tickets ongeldig laten verklaren

Tevens moeten de tickets door de koper op naam worden gezet. Het is via Marktplaats echter lastig te controleren of de koper van de tickets na het doorverkopen je naam op de tickets zal laten drukken. Dit systeem lijkt dus fraudegevoelig te zijn en de organisatie van de Nederlandse Grand Prix raadt dan ook af om via Marktplaats en andere platformen tickets te kopen van een doorverkoper.

De organisatie waarschuwt op haar website zelfs dat tickets geblokkeerd kunnen worden als blijkt dat deze niet op een juiste manier van eigenaar zijn gewisseld. "Degene die de tickets toegewezen heeft gekregen, is te allen tijden verantwoordelijk voor een correct gebruik van de tickets. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de voorwaarden van de organisator, is Formula 1 Dutch Grand Prix gerechtigd de betreffende aanvragen/tickets ongeldig te maken."

Hoe kan ik alsnog tickets kopen/verkopen?

Het zal alsnog mogelijk zijn om tickets te kopen als je als fan in eerste instantie mis hebt gegrepen. De organisatie van de Nederlandse Grand Prix zal begin 2020 een platform opzetten waar tickets op een veilige manier van eigenaar kunnen wisselen. Koop je de tickets via dit platform, dan betaal je gegarandeerd niet meer dan de normale verkoopprijs en weet je zeker dat de tickets op je naam worden gezet.

Mocht je als tickethouder na de bekendmaking van de daadwerkelijke datum van de race tot het besef komen dat je niet bij de race aanwezig kan zijn, dan kan je via dit doorverkoopplatform ook op de meest veilige manier je tickets aan een andere fan doorverkopen.