De Nederlandse Grand Prix keert volgend jaar terug op de kalender van de Formule 1. De race wordt dan voor de 35ste keer verreden, waarbij alle edities op Circuit Zandvoort plaatsvonden.

Vandaag precies 69 jaar geleden, op 23 juli 1950, streek de Formule 1 voor het eerst neer in de Noord-Hollandse kustplaats. Louis Rosier wist in de Talbot-Lago de wedstrijd te winnen, voor het trio Ferrari's dat bestond uit Luigi Villoresi, Alberto Ascari en Peter Whitehead. Daarachter eindigden de drie Maserati's van Prins Bira, David Murray en Jose Froilan Gonzalez, die als laatste over de finish kwam. De race telde echter niet mee om het wereldkampioenschap.

Voor Gonzalez nam de race een vreemde wending. Tijdens een pitstop zorgde gemorste brandstof ervoor dat zijn auto in brand vloog. Nadat het brandje geblust was, kon Gonzalez weer plaatsnemen in zijn bolide en zo alsnog de race uitrijden. Wel had hij uiteindelijk zes ronden achterstand op Rosier.