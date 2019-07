Van de Grint en Kalff zien Verstappen in Duitsland op podium eindigen

Kan Max Verstappen zijn sterke reeks races voortzetten tijdens de Grand Prix van Duitsland? Kees van de Grint en Allard Kalff denken dat het niet onmogelijk is om Verstappen op Hockenheim op het podium te zien.

Komend weekend staat de Duitse Grand Prix op het programma en Red Bull Racing zal met plezier naar die race uitkijken. Verstappen won de race in Oostenrijk en oogde ook in Groot-Brittannië sterk voordat Sebastian Vettel op hem inreed. Daardoor zal hij met vertrouwen afreizen naar Hockenheim, waar de Duitse Grand Prix verreden zal worden.

'Hockenheim zal Verstappen liggen'

Kalff en Van de Grint hebben hoge verwachtingen van de Nederland. "Iets in mij zegt dat ik helemaal niet raar sta te kijken als we Verstappen op de eerste startrij zien en dat hij gewoon lekker meedoet met de top," zo opent Kalff. Van de Grint is het met zijn gesprekspartner eens. "Ik zwijg, je haalt me de woorden uit de mond. Verstappen komt op het podium, absoluut."

"Als je de layout van het circuit neemt, dan denk ik dat Hockenheim zeer geschikt is voor de RB15. Op Silverstone was hij gewoon kanshebber, zeker als je de turbolag in acht neemt. We moeten niet te optimistisch zijn, maar hij kan het redden daar in Duitsland. Ik dicht hem grote kansen toe", licht Van de Grint verder toe.

De Formule 1 is in 2019 voor het tweede jaar op rij te gast op Hockenheim, dat daarvoor om het jaar de Duitse Grand Prix organiseerde. Vorig seizoen werd Verstappen nog vierde in Duitsland: hij moest destijds Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen voor zich dulden.