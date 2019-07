Carey: "Jongere generatie met Verstappen en Leclerc steelt de show in 2019"

Chase Carey ziet ondanks de dominantie van Mercedes in 2019 toch een aantal lichtpuntjes. De jongere generatie, en met name Max Verstappen en Charles Leclerc, stelen volgens hem de show in het huidige seizoen.

De 70ste jaargang van de Formule 1 is inmiddels bijna halverwege en uit de voorlopige balans valt op te maken dat Mercedes een straatlengte voorsprong heeft op de concurrentie. Alleen tijdens de Oostenrijkse Grand Prix wist het team de race niet te winnen. Op de Red Bull Ring was Verstappen de beste, na een stevig duel met Leclerc. Twee weken later kreeg dat gevecht een vervolg op Silverstone.

Ondanks de duidelijke cijfers waarmee Mercedes leidt, spreekt Carey niet van een saai seizoen. Er zijn een aantal andere factoren die het seizoen volgens hem wel het aanzien waard maken. "Als we kijken naar dit seizoen dan denk ik dat het vooral ook de jongere generatie is die de show steelt. De gevechten tussen Max Verstappen en Charles Leclerc zijn natuurlijk prachtige voorbeelden, daarvoor kijken de fans naar onze sport."

"Die jonge talenten komen er mede dankzij ons werk, wij investeren als F1-organisatie namelijk ook veel in de Formule 2-klasse. Je ziet dat er ook steeds meer verschillende coureurs met diverse achtergronden de Formule 1 betreden en dat is precies wat wij proberen te stimuleren."

Carey 'verschilt heel erg veel' van Ecclestone

Liberty Media nam de Formule 1 begin 2017 over van CVC Capital en Bernie Ecclestone. Sindsdien is er veel veranderd in de koningsklasse van de autosport en dat is volgens Carey ook heel logisch, want er is veel veranderd op deze wereld. "Ik verschil heel veel van meneer Ecclestone. Ik heb ontzettend veel respect voor wat hij heeft opgezet in de Formule 1, maar de wereld is veranderd en dus voeren wij een ander beleid dan hij."