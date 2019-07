Alain Prost: "Onzekerheid over toekomst verklaart slechte vorm Vettel"

Viervoudig wereldkampioen Formule 1 Alain Prost denkt te weten waarom Sebastian Vettel, die evenveel titels op zijn palmares heeft als 'le Professeur', de laatste races minder presteert. De onduidelijkheid over zijn toekomst zorgt voor onrust bij de Ferrari-coureur. Aangezien Vettel ook tijdens zijn laatste jaar bij Red Bull bepaald niet sterk voor de dag kwam, zou het wel eens waar kunnen zijn dat de Duitser opnieuw een overstap overweegt.

"Zijn incident met Verstappen was een duidelijke inschattingsfout," verklaarde Prost bij Canal Plus. "Hij is duidelijk niet op zijn best, wordt ingehaald en probeert op een onmogelijke manier meteen die positie weer terug te pakken. Dat kan verschillende oorzaken hebben; een gebrek aan concentratie, motivatie of een foute inschatting van het moment. Al met al, was het niet geweldig."

"Ik denk dat Sebastian het op dit moment heel moeilijk heeft. Er gaan veel geruchten of hij gaat stoppen of niet en over het algemeen is er gewoon onduidelijkheid over zijn toekomst. Dat zal zeker een rol spelen," besloot Prost. Echter, ondanks dat er druk wordt gespeculeerd over de toekomst van Vettel en hij zich niet meer helemaal op zijn plek lijkt te voelen bij Ferrari, heeft de Duitser gewoon een contract bij de Italiaanse renstal voor volgend seizoen.