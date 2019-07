Williams ontkent mogelijke overstap naar Renault: "Onze toekomst ligt bij Mercedes"

Hoewel Williams de laatste twee races eindelijk wat dichter bij het middenveld leek te zitten, zijn de zorgen van het team uit Grove nog verre van verdwenen. De laatste weken ontsprongen er ook wat geruchten dat de relatie met motorenpartner Mercedes ook geen gelukkig huwelijk meer was. Teambaas Claire Williams verwijst de geruchten over een mogelijke overstap naar Renault, echter naar het rijk der fabelen: "Ik heb de berichten gelezen, maar we zijn niet in gesprek met Renault."

Verschillende media meldden vorige week dat Williams hun onafhankelijkheid beter in stand konden houden met Renault als motorleverancier, maar daar is volgens Claire Williams niks van waar: "Mercedes is een fantastische partner voor ons en iedereen weet dat Toto Wolff zijn carrière in de Formule 1 begon bij Williams. Onze relatie met hem is daarom uitstekend en ik zou die relatie graag in stand houden."

"Er is veel speculatie omtrent ons team, maar ik zou niet weten waarom mensen denken dat we een andere motorleverancier zouden willen. Misschien was er weinig nieuws te melden de afgelopen weken. Onze historie met Renault is natuurlijk geweldig, maar onze toekomst ligt bij Mercedes."