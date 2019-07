Leclerc maakt zich zorgen: “Red Bull is nu sneller dan wij"

Red Bull Racing lijkt met de laatste upgrades aan hun RB15 de weg omhoog ingezet te hebben. Het Oostenrijkse team won hun thuisrace al, mede vanwege de koelingsproblemen bij Mercedes en was in de race op Silverstone wederom sneller dan de Ferrari's en als Verstappen niet van de baan was geramd door Sebastian Vettel, behoorde een tweede plek zelfs tot de mogelijkheden. Charles Leclerc ondervond de verbeterde racesnelheid van de Red Bulls in de laatste twee races aan den lijven, aangezien hij in beide races rondenlang in gevecht was met Max Verstappen en op Silverstone ook met Pierre Gasly.

De Monegask maakt zich daarom zorgen over de vooruitgang van de Red Bull en onderkent dat niet Mercedes, maar Red Bull op dit moment de naaste concurrent is van Ferrari: "Het is wel duidelijk dat we aan onze racesnelheid moeten werken momenteel. Red Bull en Mercedes zijn nu sneller dan wij. Mercedes was dat natuurlijk al het hele seizoen, maar Red Bull heeft flinke stappen gemaakt. Zij zijn momenteel een stuk beter in het bandenmanagement en dat is iets dat wij nog moeten leren begrijpen en verbeteren."

Leclerc genoot als nooit tevoren tijdens laatste race

Hoewel Leclerc, die de laatste vier races op het podium eindigde, zich zorgen maakt over de snelheid van de Ferrari's, bekent hij wel dat hij de gevechten met de Red Bulls erg leuk vindt: "Ik denk wel dat de laatste twee races erg leuk moeten zijn geweest om te kijken. Dat is tenminste hoe ik het ook ervaarde in de auto en ik hoop dat we dat de komende twee races voort kunnen zetten."