Op papier geldt Michael Schumacher nog altijd als de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden, maar Lewis Hamilton begint hem steeds dichter te naderen op een aantal vlakken. Nico Rosberg denkt zelfs dat de Mercedes-coureur zijn voorganger al bijna voorbij is in de pikorde.

Schumacher heeft nog altijd de meeste wereldtitels en zeges op zijn naam staan met respectievelijk 7 en 91. Hamilton is in de afgelopen jaren in de dominante Mercedessen echter met rasse schreden dichterbij gekomen. Na de Britse Grand Prix staat de Brit op 80 zeges, terwijl hij hard op weg is naar zijn zesde wereldtitel. Er kan lang gedebatteerd worden over wie van de twee de betere is, maar volgens Rosberg is Hamilton Schumacher al bijna voorbij.