Grand Prix van Groot-Brittannië: Hamilton domineert na gelukje, botsing houdt Verstappen van podium

Op overtuigende wijze heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Mercedes-coureur profiteerde optimaal van een safety car en glipte daardoor voorbij aan teamgenoot Valtteri Bottas. Charles Leclerc pakte de derde podiumplek, nadat Sebastian Vettel Max Verstappen uit het duel om die positie kegelde. De Nederlander werd uiteindelijk vijfde.

Vooraan in het veld verliep de start zonder noemenswaardige problemen. Valtteri Bottas behield de leiding, voor Hamilton, Charles Leclerc en Verstappen, terwijl Vettel meteen afrekende met Pierre Gasly. De Mercedes-coureurs liepen in de openingsfase meteen weg bij de concurrentie en begonnen onderling ook een stuivertje te wisselen. Hamilton ging kortstondig voorbij aan Bottas, maar in Copse pakte de Fin zijn teamgenoot weer terug.

Hamilton profiteert optimaal van safety car

In ronde 13 was Gasly de eerste man die de pits bezocht om zijn mediums in te wisselen voor harde banden. Een ronde later volgden Leclerc en Verstappen dat voorbeeld. Aanvankelijk wist Red Bull Racing de pitcrew van Ferrari te verslaan, maar een klein foutje op de nieuwe mediums zorgde ervoor dat Leclerc toch weer langs Verstappen kon glippen. In ronde 17 ging ook Bottas naar de pits, maar dat bleek toch wat aan de vroege kant te zijn.

In de 20ste ronde spinde Antonio Giovinazzi in de voorlaatste bochtencombinatie, waarbij hij zijn auto in de grindbak moest laten staan. De safety car kwam in de baan en dat was koren op de molen van Hamilton en Vettel. Hamilton nam de leiding over van Bottas, terwijl Vettel opschoof naar P3. Door pitstops viel Verstappen terug naar P5, terwijl Leclerc helemaal berooid achterbleef met de zesde positie.

Na de herstart in ronde 24 ging het fout voor Sergio Perez, die de Renault van Nico Hülkenberg raakte en daardoor een kapotte voorvleugel opliep. Intussen klopte Leclerc nadrukkelijk aan de deur bij Verstappen, maar het harde maar respectvolle duel werd in het voordeel beslist van de Nederlander, die later voorbijging aan Gasly en de jacht opende op Vettel.

Botsing Vettel en Verstappen haalt angel uit wedstrijd

Het duel tussen de coureurs van Ferrari en Red Bull Racing kwam tot een absoluut hoogte- en dieptepunt in ronde 37. Verstappen wist op knappe wijze voorbij te gaan aan Vettel in Stowe, maar in de bochtencombinatie erna plantte de Duitser zijn Ferrari in de achterkant van de Red Bull. Vettel werd gestraft met een tijdstraf van tien seconden en werd uiteindelijk zestiende, terwijl Verstappen terugviel naar P5.

Daarmee was de angel uit de wedstrijd gehaald. Hamilton koerste onbedreigd op de zesde zege in zijn thuisrace af, terwijl Bottas ondanks een extra pitstop eenvoudig de tweede positie vasthield. Door de botsing van Vettel en Verstappen schoof Leclerc op naar de derde positie, terwijl Gasly en Verstappen na elkaar op P4 en P5 over de meet kwamen.

Na een sterke rit kwam Carlos Sainz als zesde over de finish. Hij was als dertiende gestart en profiteerde optimaal van de safety car, waarna hij zich goed verdedigde ten opzichte van Daniel Ricciardo. De Australiër werd zevende, voor Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat en Hülkenberg.