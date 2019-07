Todt stelt verbod op anti-stall, telemetrie en andere 'hulpmiddelen voor coureurs' voor

FIA-president Jean Todt heeft een radicale hervorming van de Formule 1-regels voorgesteld. De focus ligt daarbij op de zaken die hij 'hulpmiddelen voor coureurs' noemt.

Een aantal hulpmiddelen voor coureurs, zoals traction control, zijn al enkele jaren verboden in de Formule 1, maar Todt vindt dat niet ver genoeg gaan. De voormalig teambaas van Ferrari stelt voor om nog meer van dat soort hulpmiddelen te verbieden. Daarbij denkt hij aan onder andere het anti-stall systeem, telemetrie en virtuele garages. Het doel daarvan is om de sport onvoorspelbaarder en de races leuker te maken.

"We moeten de lijst met alle hulpmiddelen voor coureurs overwegen. Waarom moet dat? We willen meer kansen voor een coureur om fouten te maken." Het elimineren van de anti-stall zou meer problemen voor de coureurs kunnen veroorzaken bij de start van de race. "Zoals gebeurde toen Michael Schumacher waarschijnlijk het kampioenschap verloor in 1998", vertelde Todt, die destijds de scepter zwaaide bij Ferrari.

Ook telemetrie doorn in het oog Todt

Ook keek Todt naar de hoeveelheid data die de teams genereren met de auto's en het grote aantal personeelsleden dat in de fabriek rechtstreekse ondersteuning geeft in het oplossen van problemen als een van de 'hulpmiddelen' voor de coureurs, waardoor de races voorspelbaarder worden.

"Van dat alles moeten we af. We willen dat de races onvoorspelbaarder worden. Als we dat willen, dan moeten we van de telemetrie af. We moeten dan van alle hulpmiddelen voor coureurs af. We moeten af van het feit dat er 50 mensen in de fabriek zitten te wachten. Dat is wat we nodig hebben."

Recent sprak de FIA-president zich ook al uit voor de herintrede van het bijtanken tijdens de races, wat eind 2009 nog geschrapt werd in verband met de kosten en de veiligheid. Een probleem dat hiermee opgelost zou kunnen worden, is dat de auto's momenteel te zwaar zijn. "Ik zei dat we het moeten overwegen als er klachten zijn dat de huidige auto's te zwaar zijn. Als dat zo is, dan moeten we het bijtanken herintroduceren. Ze zeggen dat het te duur is, maar kijk eens naar hun motorhomes..."