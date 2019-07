Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Groot-Brittannië, dag 2

Vrijdag 7.00 uur

Ik word wakker in mijn B&B, check het laatste nieuws in de wereld en de F1 en bereid me voor op het vertrek van 8.30 uur. Omdat het vrijdag is, worden de wegen rond Silverstone gedeeld door woonwerk- en Grand Prix-verkeer, dus op belangrijke wegen kunnen er files staan.

Na een stevig ontbijt vertrek ik naar het circuit. Het verkeer rijdt soepel, maar Waze stuurt me langs een alternatieve route met B-weges en door het dorp Silverstone, dus de A43 staat duidelijk onder druk.

9.00 uur

Deze keer reis ik binnen 35 minuten van mijn B&B naar de parkeerplaats van Silverstone. De hoofdparkeerplaats is vol, dus ik word naar een grasveld gestuurd en loop 150 meter naar de rode bussen die ons naar de paddock vervoeren.

Terwijl ik op de bus wacht realiseer ik waarom de parkeerplaatsen vol zijn: midden op het terrein staat een vloot van 15 of meer trucks en trailers, allen met de spreuk 'Red Bull Crew, Energy Station' erop. Als het regent - zoals op een gegeven moment dit weekend verwacht wordt - en we vast staan in modderige velden, weten we wie de schuldige is. Tuurlijk kunnen deze machines niet in het gras staan, maar buiten het circuit kan toch wel?

De trucks en trailers van Red Bull op de parkeerplaats op Silverstone#F1 #BritishGP pic.twitter.com/VI8Ui8OP9B — GPToday.net (@GPToday_NL) July 13, 2019

10.00 uur

Ontmoeting met mijn vriend Cedric Selzer - zie het dagboek van gisteren. We drinken koffie bij Williams, waar Jonathan W - de oudste zoon van Frank en Virginia die het erfgoed van het bedrijf runt - zich bij ons voegt. Tijdens de start van VT1 deelt hij verhalen over de goede oude tijd van het team met ons, en hij blijkt een bron van kennis te zijn over alle zaken rond Williams. Ik zou willen dat ik een aantal van de verhalen kon herhalen...

12.00 uur

Persconferentie van de FIA, en de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn de redding van de Britse Grand Prix en de vraag rond de planning van opvolging bij Liberty - zoals wij in mei onthulden, lopen er een aantal contracten van medewerkers af, waarbij gezegd wordt dat Chase Carey terug zal treden als CEO van de F1, maar aanblijft als voorzitter.

Een aantal figuren worden als kanshebber genoemd, inclusief Toto Wolff en Christian Horner, dus ik vraag laatstgenoemde of hij zichzelf de positie als CEO ziet accepteren. Christian zegt duidelijk dat zijn focus ligt bij het terugbrengen van Red Bull Racing naar titelwinnende prestaties, maar laten we kijken wat er gebeurt als de rol hem aangeboden wordt - hetzelfde geldt voor Toto...

13.00 uur

Lunch bij Pirelli met Cedric en Keith - Keith en ik kiezen uit het geweldige buffet, gevolgd door tiramisu; Cedric heeft pasta met inktvis voordat hij naar de garage van McLaren gaat, waar hij vanuit het gastengebied de ontwikkelingen observeert.

Terwijl Keith terugkeert naar het mediacentrum om verslag te doen van VT2, loop ik door de paddock op zoek naar roddels - en ik hoor van bronnen dat de Britse Grand Prix voor volgend jaar is gepland voor 26-28 juni, twee weken eerder en technisch gezien gewisseld met het weekend van de Franse GP dit jaar. Waarom?

Blijkbaar start de Tour de France op 27 juni in Nice en voeren enkele etappes richting Marseille. Omdat politici in de regio hevig betrokken zijn in het steunen van de Grand Prix, lijkt het erop dat ze zorgen hebben dat twee grote sportevenementen in hetzelfde weekend problemen gaat opleveren qua verkeer en onderkomens. Boek dus snel je verblijf voor 2020, voordat lokale accommodaties de data te horen krijgen...

16.00 uur

Interviews, met de hoofdonderwerpen dat sommige coureurs het veelbesproken nieuwe asfalt op sommige punten hobbelig vinden - Daniel Ricciardo suggereert dat de MotoGP niet onder de indruk zal zijn - en dat wisselende wind tijdens beide sessies verantwoordelijk was voor een aantal fouten.

Oh, en de aanhoudende saga rond Rich Energy amuseert iedereen in de paddock - met uitzondering van Haas F1-personeel natuurlijk. Laten we niet vergeten dat de meeste teambazen te maken gehad hebben met William Storey - die misschien wel of misschien niet nog de CEO en eigenaar van het bedrijf is - omdat hij op een gegeven moment zonder succes deals probeerde te sluiten met een aantal teams, dus er zijn zat anekdotes...

18.00 uur

Tijd om de bus naar de BRDC Clubhouse te pakken, waar de club haar traditionele media-avond houdt. Het verlengen van het contract tot en met 2024 is natuurlijk reden voor feest, terwijl het evenement ook dienst doet om het BRDC Superstars Junior Programma aan de media te introduceren.

Vergeet niet dat Lando Norris, George Russell en Alex Albon via het programma doorbraken. In januari dit jaar hadden de junioren van het programma in het elfjarig bestaan 371 zeges, 1514 podia en 320 pole positions gescoord in juniorenklassen. Dat is pas een statistiek.

20.00 uur

Gelukkig serveert de BRDC wat eten - inclusief heerlijke minicheeseburgers - dus ik hoef op weg naar mijn B&B en een vroege nacht niet te stoppen.