Hamilton: "Begrijp niet dat Britse GP op zelfde dag is als Wimbledon-finale"

Meerdere grote sportevenementen zullen zondag strijden om de oogballen van de televisiekijkers. Twee daarvan zijn de herenfinale van tennistoernooi Wimbledon en de Grand Prix van Groot Brittannië. Lewis Hamilton snapt niet dat deze evenementen op dezelfde dag gehouden worden.

De Britse Grand Prix telt eigenlijk als de thuisrace van de Formule 1, waarbij acht van de tien teams een basis hebben in Groot-Brittannië. Ook was Silverstone in 1950 de locatie waar de eerste voor het WK meetellende Formule 1-race georganiseerd. Het is dus een bijzondere race, die volgens Hamilton de volledige aandacht van het Britse publiek verdient.

'Zonde dat publiek aandacht moet verdelen tussen evenementen'

Die volledige aandacht krijgt het echter niet, want op dezelfde dag staat de herenfinale gepland van Wimbledon, het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Hamilton baalt daarvan. Volgens de vijfvoudig wereldkampioen zullen veel kijkers voor de televisie heen en weer schakelen tussen de verschillende kanalen, om van beide evenementen toch het een en ander mee te krijgen. Dat vindt hij zonde.

"Wat ik niet begrijp is waarom de organisatie de race op dezelfde dat houdt als al deze andere grote evenementen, zoals Wimbledon. Dat begrijp ik echt niet. Dit is zo'n speciaal weekend dat het de volledige focus van het hele land nodig heeft, niet van slechts een klein deel. Ik denk dat mensen zondag tussen kanalen gaan switchen, omdat ze niet zeker weten wat ze moeten kijken."

Voor sportliefhebbers wordt het hoe dan ook een mooie zondag. De NPO en Eurosport zullen verslag doen van zowel de finale van Wimbledon als de negende etappe van de Tour de France. De Grand Prix van Groot-Brittannië zal bij Ziggo Sport te zien zijn.