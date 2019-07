Ricciardo niet klaar om nieuw contract bij Renault te tekenen

Daniel Ricciardo staat absoluut nog niet op het punt om zijn contract bij Renault te verlengen. De Australiër wil eerst de tweede seizoenshelft afwachten bij het Franse team.

Afgelopen winter verruilde Ricciardo het donkerblauw van Red Bull Racing voor het geel en zwart van Renault. Tot dusver heeft de zevenvoudig Grand Prix-winnaar het niet makkelijk bij zijn nieuwe werkgever. Renault heeft moeite om de middenmoot te ontstijgen en staat momenteel dan ook vijfde in het kampioenschap, achter klantenteam McLaren.

Ricciardo 'wacht op tekenen' in tweede helft 2019

Het contract van Ricciardo loopt door tot eind 2020, maar momenteel denkt hij nog niet aan het verlengen van die overeenkomst. "Op dit moment is het antwoord nee. Dat is echter niet omdat ik Renault niet vertrouw. Ik wil gewoon wachten op de tweede helft van het seizoen. Ik verwacht een aantal tekenen. Ik zou graag zien dat wij met McLaren strijden om de vierde plaats."

De progressie van Renault dit jaar valt tegen, maar volgens Ricciardo is geduld op dit moment belangrijk. "Op dit moment in mijn carrière is geduld het toverwoord. Over het algemeen is het positief geweest, hoewel het ook een lastig jaar was. Ik heb die uitdaging echter geaccepteerd, omdat ik iets fris nodig had. Het is een verandering die mij in staat stelt te groeien als coureur en persoon."

"Ik had geen illusies, want je gaat niet van de ene op de andere dag winnen. Ik wilde uit mijn comfort zone stappen, zelfs als het betekende dat ik daarmee een risico nam. Wat vast stond, is dat ik niet om het wereldkampioenschap zou vechten. In het meest gunstige geval zou ik op het podium staan", vertelde hij aan Corriere della Sera.