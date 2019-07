Opmerkelijke uitspraak Ecclestone: "Zou Poetin als leider van Europa willen zien"

De Formule 1 besturen doet Bernie Ecclestone niet meer, maar het doen van opvallende uitspraken is hij nog niet verleerd. De Brit liet nu van zich horen door te stellen dat hij een kogel zou vangen voor Vladimir Poetin.

Vanaf de jaren '80 had Ecclestone de touwtjes in handen in de Formule 1 en onder zijn bewind werd de sport populairder en populairder. Begin 2017 wist hij de commerciële rechten van de sport te verkopen aan Liberty Media, dat hem destijds aanstelde als ere-directeur. In die functie betekende Ecclestone weinig meer voor de dagelijkse gang van zaken in de Formule 1.

Toch laat Ecclestone zich zo af en toe nog horen. De 88-jarige was bijvoorbeeld erg geschokt door het plotselinge overlijden van wedstrijdleider Charlie Whiting, terwijl hij zich recent niet zo positief uitliet over de beursgang van de Formule 1 onder leiding van Liberty. Dat valt echter redelijk in het niet bij de uitspraken die hij deed over Vladimir Poetin.

Ecclestone had in de Formule 1 graag de touwtjes zelf in handen en die stijl van besturen ziet hij ook als de beste manier om zaken te regelen. De Brit gaf tegenover ESPN aan dat hij geen liefhebber is van het democratische bestuurssysteem. In Poetin ziet hij een perfecte autoritaire leider voor Europa en hij is zelfs bereid om een kogel voor hem te vangen.

"Als iemand klaar zou staan met een machinegeweer en dat op Poetin zou richten, dan zou ik ervoor gaan staan. Het is duidelijk dat ik geen fan ben van een democratie. Ik zou Poetin wel als leider in Europa willen zien. Ik ben geen voorstander van een democratie... Je hebt namelijk een dictator nodig."