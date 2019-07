Ecclestone: "Beursnotering Formule 1 doet Liberty pijn in maken beslissingen"

Het kost Liberty Media behoorlijk wat moeite om een koers uit te stippelen voor de toekomst van de Formule 1. Bernie Ecclestone denkt te weten waarom dat zo is: de beursgang van enkele jaren geleden zou daar de drijvende kracht achter zijn.

Bernie Ecclestone was de grote man achter de Formule 1 sinds het begin van de jaren '80, maar in 2017 raakte hij zijn macht kwijt. De steenrijke Brit verkocht de commerciële rechten van de sport voor zo'n acht miljard dollar aan Liberty Media. Zij besloten om Ecclestone een zeer anonieme rol op de achtergrond te geven, terwijl Chase Carey, Sean Bratches en Ross Brown werden benoemd als respectievelijk CEO, commercieel en sportief directeur.

Inmiddels is er een belangrijk punt bereikt: er moeten afspraken gemaakt worden voor 2021 en de jaren daarna, omdat de overkoepelende afspraken tussen teams, de sport en de FIA aflopen. Dat verloopt tot dusver moeizaam, hoewel er recent wel werd overeengekomen dat de bekendmaking van de nieuwe reglementen pas in oktober 2020 plaats gaat vinden.

'Beursgang met F1 een fout van Liberty'

Toch is duidelijk dat Liberty het niet makkelijk heeft. Ecclestone denkt te weten waar dat aan ligt: volgens hem is de beursgang van de Formule 1, in gang gezet na de aankoop door Liberty, geen goede zet geweest. Hierdoor is Liberty haar bestuurlijke vrijheid kwijtgeraakt, zo denkt Ecclestone. "Ik was altijd vrij in mijn keuzes", vertelde hij aan Auto, Motor und Sport.

Ecclestone spreekt niet hardop uit dat hij het een fout vindt van Liberty dat ze de beursgang hebben doorgezet, maar tussen neus en lippen door valt dat wel uit zijn reactie op te maken. "Ze konden het niet laten. Ze moesten op een of andere manier de aankoopprijs van acht miljard weer terugverdienen."