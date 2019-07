Red Bull-engineer: "Terugkeer naar 2018-banden was beter geweest voor de Formule 1"

Op de vrijdag voor de Grand Prix van Oostenrijk werd een belangrijke beslissing voorgelegd aan de Formule 1-teams. Verschillende teambazen hadden geopperd om de 2018-banden van Pirelli terug te laten keren. Teams als Haas en Red Bull Racing hebben dit jaar namelijk veel moeite om de banden op te warmen tot het optimale temperatuurwindow. De teams en Pirelli organiseerden daarop een stemming, waarbij zeven teams voor moesten stemmen om daadwerkelijk terug te keren naar de 2018-banden.

Niet geheel verrassend stemden echter alle teams die door het dominante Mercedes van motoren voorzien werden tegen, maar ook Renault en McLaren zouden tegen de bandenwijziging gestemd hebben. Red Bull-engineer Paul Monaghan denkt echter dat het een gemiste kans is voor Pirelli: "Zij zitten in een lastige positie wat betreft die wijziging. De huidige banden blijven de hele race intact en dat is natuurlijk belangrijk voor hun veiligheidsdoelen. Maar met het risico op controverse, denken wij toch dat het risico van een terugkeer naar de banden van vorig jaar, kleiner is dan sommige teams schetsen."

"Het gaat om de show en ik denk dat we nu te veel rekening hebben gehouden met het eigen belang bij deze stemronde. We hadden moeten denken aan de show en ons af moeten vragen: Kunnen de teams zich hieraan aanpassen? In mijn optiek zou dat moeten kunnen. We accepteren de uitslag van de stemronde, maar wij blijven bij ons standpunt."