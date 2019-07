Wedstrijdleider Michael Masi: "Niet slim om regels tijdens het seizoen te veranderen"

De wedstrijdleiding heeft het tot dusverre, zwaar te verduren gehad in 2019. Na de race in Canada waarin Sebastian Vettel een volgens velen onverdiende tijdstraf kreeg, kreeg de FIA een stortvloed van kritiek te verwerken. Nieuwbakken wedstrijdleider Michael Masi ondervond daardoor aan den lijve hoe zwaar het is om in de schoenen, van de begin dit jaar overleden Charlie Whiting te staan. Ook na het lange uitblijven van een beslissing over de racebepalende inhaalactie van Max Verstappen ten opzichte van Charles Leclerc in Oostenrijk, vindt de Australiër niet dat de FIA haar beleid moeten aanpassen en denkt Masi niet dat het verstandig is om gedurende het seizoen de regels aan te gaan passen.

Masi vindt bovendien dat de stewards zich niet moeten laten leiden door de storm van kritiek van de afgelopen maanden: “We behandelen elk geval hetzelfde. Ik vind dat we een reglement hebben en dat reglement zal het hele seizoen 2019 gelden. In geen enkele sport is het verstandig om gedurende het seizoen de regels te wijzigen.”

"Gebonden aan internationale sportwetgeving"

Masi betoogde verder aan Motorsport-Total.com: “Moeten we erover nadenken om de regels in de toekomst te veranderen? Natuurlijk, we bevinden ons in een constante evolutie en als elk team er mee instemt zal elke regel aangepast kunnen worden.” Of die mogelijke regelwijzigingen echter verstrekkende gevolgen hebben, betwijfelt Masi: “We zijn niet alleen gebonden aan de regels die we in de Formule 1 met elkaar afspreken. Er bestaat namelijk ook een Internationale Sportwet, waarin ook bijlagen staan met daarin regels voor het racen. Die wet geldt echter niet alleen voor de Formule 1, maar voor motorsport in het algemeen. Tijdens de volgende Strategy Meeting zullen we moeten bespreken welke mogelijkheden we hebben.”