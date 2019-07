Andreas Seidl: "Formule 1 voorlopig te duur om nieuwe fabrikanten aan te trekken"

Nieuwbakken McLaren-teambaas Andreas Seidl denkt dat de Formule 1 voorlopig niet hoeft te rekenen op de entree van nieuwe fabrikanten. De Duitser die ook betrokken was bij het onderzoek van Porsche om toe te treden tot de Formule 1, denkt dat de grootte van de investering die nodig is om competitief te zijn mogelijke nieuwe fabrikanten afschrikt. De Duitser denkt echter niet dat de veranderingen in het reglement in 2021 daarbij nog kunnen helpen: "Momenteel kunnen we beter zorgen voor stabiele reglementen, zodat de huidige motorleveranciers dichter bij elkaar komen. Over een aantal jaren moeten we bekijken hoe de autobranche zich ontwikkeld heeft en misschien kunnen we op de dan lopende ontwikkelingen inspelen. Nu zien we dat de nadruk vooral ligt op elektrische motoren, misschien volgen er andere ontwikkelingen waar we tijdens de volgende herziening van de reglementen rekening mee kunnen houden."

Seidl wilde echter geen commentaar geven op de verhalen dat Porsche al een motor gebouwd had om te kijken of het zinvol was om toe te treden tot de Formule 1: "Ik heb nu natuurlijk een andere pet op en ga niets meer zeggen over mijn vorige werk. Maar wat duidelijk is, is dat de kosten omlaag moeten. De investeringen in de infrastructuur die nodig zijn en het budget dat de huidige motorfabrikanten in de motoren steken, maakt het erg onwaarschijnlijk dat er een extra merk deel zal gaan nemen aan de Formule 1."