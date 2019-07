Günther Steiner went niet aan cultstatus: "Word zelfs op vliegveld aangesproken"

De Netflix-documentaire Drive to Survive genereerde in de vooravond van het 2019-seizoen flink wat aandacht voor de Formule 1. Hoewel Netflix geen cijfers bekendmaakte over de kijkcijfers, is het wel duidelijk dat de serie door zowel de verstokte F1-fan, als door mensen die niet elke race kijken, goed ontvangen is. Een enigszins onverwachte hoofdrolspeler in de documentaire is Haas-teambaas Günther Steiner. De Italiaan kreeg met zijn rechtlijnigheid en sterke one liners, de lachers op zijn hand en geniet sindsdien van een onverwachte sterrenstatus.

"Je zou kunnen zeggen dat mijn leven wel een beetje veranderd is erdoor. Tegenwoordig stoppen mensen zelfs als ze me zien op het vliegveld: 'Hey, ben jij niet die gozer van Netflix?'," aldus Steiner. Om het Twitteraccount dat op zijn naam gevoerd wordt, kon de Italiaan hard lachen: "Ik ben dat niet, de tweets zijn grappiger dan ik zou kunnen bedenken. Om zo'n persiflage een keer goed te laten zijn, lukt iedereen, maar dit is keer op keer grappig. De tweets bevatten veel gevloek en humor, ik kan er zelf heel hard om lachen."

Voorlopig zal er echter voldoende materiaal vergaard kunnen worden voor het tweede seizoen van de Netflix-serie. Het Haas-team beleeft een beroerde seizoensstart en pakte pas zestien punten. Daarmee houdt het team dat vorig jaar nog vijfde werd in het constructeurskampioenschap alleen Williams achter zich. De Amerikaanse renstal lijkt in de kwalificatie voldoende snelheid te hebben, maar in de race vallen ze altijd ver terug, doordat men problemen heeft de banden op temperatuur te houden en is na negen races nog steeds zoekende naar een oplossing.