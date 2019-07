Mercedes bereid om Ocon te laten vertrekken naar andere teams

Esteban Ocon zit in 2019 noodgedwongen naast de cockpit van een Formule 1-auto. De Fransman is de reserve van Mercedes, maar daar kan een einde aan komen als hij een contract kan tekenen bij een ander team voor 2020.

De afgelopen twee seizoenen kwam Ocon in de Formule 1 in actie bij Force India, de voorloper van het huidige Racing Point. Halverwege 2016 maakte hij echter al zijn debuut bij Manor. De Fransman maakte in die tweeënhalve seizoen een prima indruk, maar toch zit hij dit jaar op de reservebank. Dat is te wijten aan het feit dat Mercedes ervoor koos om Valtteri Bottas te behouden, terwijl een deal met Renault gedwarsboomd werd door Daniel Ricciardo.

Ocon krijgt na 2019 mogelijk kans op toekomst op eigen benen

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt Ocon na 2019 mogelijk vrijgelaten om te kiezen voor andere teams. "Er is deze perceptie dat hij een Mercedes-coureur is, dus misschien moeten we duidelijkheid scheppen en hem in staat stellen om zijn eigen carrière na te streven, waarbij de investeringen en steun van Mercedes aan hem gewaardeerd wordt. Ik weet dat hij dat ook waardeert, maar het moet tegelijkertijd ook geen open deuren voor hem sluiten", vertelde hij aan Motorsport.com.

Volgens Wolff is het niet mogelijk dat Ocon voor een ander team gaat rijden, maar toch onderdeel blijft van Mercedes. "Als hij voor een ander team rijdt, is hij volgens mij hoe dan ook vrijgelaten. Hij is dan geen Mercedes-coureur meer, want als je voor een ander team rijdt, teken je een contract dat je het maximale eruit gaat halen voor het andere team."