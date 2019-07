Verstappen alsnog uitgeroepen tot 'Driver of the Day' in Oostenrijk

Max Verstappen is twee dagen na de Oostenrijkse Grand Prix alsnog uitgeroepen tot de beste coureur van de race op de Red Bull Ring. Aanvankelijk stond daar nog de naam van Robert Kubica.

Direct na de Grand Prix van Oostenrijk maakte de Formule 1 bekend dat Kubica door de fans werd uitgeroepen tot 'Driver of the Day'. Dat was op zijn minst bijzonder opvallend, omdat de Williams-coureur op drie ronden achterstand van Verstappen laatste werd. Tevens had Kubica bijna een ronde achterstand op zijn teamgenoot George Russell.

Na de race verschenen er op sociale media al berichten van Nederlandse fans die dachten in het stemproces hun stem uitbrachten op Verstappen, maar na het indienen van hun stem de melding 'dank voor het stemmen op Robert Kubica' kregen. Dat deed vermoeden dat er problemen waren met de het stemmingsproces op de website van de Formule 1, iets wat Formula One Management maandag tegenover GPToday.net bevestigde.

Verstappen na onderzoek FOM dus Driver of the Day

De FOM bevestigde ook dat de zaak onderzocht zou worden en dat lijkt inmiddels te zijn gebeurd. Dinsdag maakte de Formule 1 een vernieuwde uitslag voor de stemming van Driver of the Day bekend, waarbij bekend werd dat Verstappen deze prijs op zijn naam zou krijgen. Het is de derde keer dit seizoen dat de Nederlander deze erkenning krijgt: eerder was dat het geval in Spanje en Monaco.

Verstappen kreeg voor zijn optreden in Oostenrijk maar liefst 74 procent van de stemmen. Charles Leclerc werd tweede in de verkiezing met 11 procent, terwijl de sterke inhaalrace van Carlos Sainz kon rekenen op 7 procent van de stemmen.