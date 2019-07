Kubica: "Zelfs in zesde versnelling gleed ik door de bochten"

Robert Kubica werd afgelopen zondag op pijnlijke wijze laatste in de Oostenrijkse Grand Prix. Naar eigen zeggen kampte de Williams-coureur de gehele race met een gebrek aan grip.

Op de Red Bull Ring had Kubica het lastig. Hij was in de kwalificatie al de langzaamste coureur geweest en in de race verging het hem niet veel beter. De Pool eindigde op drie ronden achterstand als laatste, maar nog pijnlijker was dat teamgenoot George Russell bijna een ronde voorsprong op hem had. Naar eigen zeggen had Kubica de hele race een gebrek aan grip, mede door het warme weer.

"Het is lastig te antwoorden als je drie ronden achterstand hebt en bijna een ronde achter je teamgenoot eindigt. Mijn commentaar is hetzelfde als altijd: ik glij, ik stop te veel energie in de banden en ik heb geen grip. Zelfs als ik de snelheid bij probeer te houden, dan lukt dat twee of drie ronden. Daarna worden de banden te warm. Ik gleed zelfs bij het uitkomen van bocht 7, die in vijfde, zesde versnelling gaat."

"Het is lastig het maximale eruit te halen als je glijdt en de banden slijten. Als je de banden meer laat slippen, ga je langzamer. Ik moet dus proberen ze niet te laten slippen, maar dan ligt de snelheid erg laag. Ik probeer alles. Het is gewoon dat ik over het algemeen grip mis. In deze omstandigheden, als het erg warm is, oververhitten de banden en hebben ze het zwaar."