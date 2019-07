Wedstrijdleider Masi verklaart waarom beslissing over Verstappen zo lang duurde

Opvallend lang duurde het zondagavond voordat de beslissing kwam dat Max Verstappen zijn zege mocht houden. Volgens wedstrijdleider Michael Masi was het late begin van het overleg door mediaverplichtingen van de coureurs een van de oorzaken daarvan.

De race op de Red Bull Ring was om 16.35 uur afgelopen, maar het duurde vervolgens tot 19.47 uur voordat de stewards naar buiten kwamen met een beslissing over de botsing tussen Verstappen en Charles Leclerc. Er was veel kritiek op de wedstrijdleiding dat het zo lang duurde, maar volgens Masi waren de mediaverplichtingen van de coureurs een van de redenen dat er ook pas laat begonnen kon worden met het horen van de coureurs.

"De voornaamste reden is dat we niet eerder dan 18.00 uur begonnen met het verhoor van de stewards door de verschillende mediaverplichtingen, het vierkantje voor de televisie en de persconferentie. Het verhoor met de partijen zelf duurde pakweg een half uur. De stewards overlegden, keken naar andere zaken, precedenten en spraken afzonderlijk met elkaar."

"Tegen de tijd dat je de beslissing opschrijft en ervoor zorgt dat er geen spelfouten en dergelijke in zitten, de teams terugroept en aan hen de beslissing doorgeeft, begint de tijd zich behoorlijk op te tellen. De tijd vliegt veel sneller voorbij als je het van buitenaf bekijkt zoals wij dan wanneer je zelf in die kamer zit. Dit was dus een van die dingen waarbij ze echt alles in de overweging meegenomen hebben."

'Stewards wilden graag mening coureurs horen'

Ook tijdens de Grand Prix van Canada moest er een beslissing genomen worden door de stewards die van invloed kon zijn op de zege. Destijds werd Sebastian Vettel nog tijdens de race bestraft met een tijdstraf van vijf seconden. Gevraagd door GPToday.net of een beslissing ook zo lang had geduurd als deze aanvaring in de openingsfase van de race was geweest, moest Masi het antwoord schuldig blijven.

"Ik weet het niet. Van wat ik begrepen heb, is dat ze het verhaal van beide coureurs wilde horen, zodat ze de coureurs beter konden begrijpen. Opvallend genoeg hadden beide teams tegenovergestelde meningen, wat eigenlijk geen verrassing is. Wat er zou gebeuren als dit eerder in de race was gebeurd, weet ik niet. Ze hadden er dan waarschijnlijk naar gekeken en waren op dat moment met een besluit gekomen."