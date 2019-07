Jos Verstappen: "Het is waanzinnig wat Max hier heeft laten zien"

Jos Verstappen was na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix vanzelfsprekend trots op de prestatie van Max Verstappen, die voor het tweede jaar op rij de race op de Red Bull Ring wist te winnen.

Lang zag het er niet naar uit dat een herhaling van de zege uit 2018 mogelijk zou zijn. Het hele jaar komt Red Bull Racing eigenlijk al flink tekort op Ferrari en Mercedes, maar op de thuisbasis van het team vielen alle puzzelstukjes weer samen. Dat maakte het voor Verstappen mogelijk om een sterke inhaalrace te rijden vanaf de zevende positie.

'Ongelooflijk wat Max heeft laten zien'

De Nederlander viel namelijk ver terug bij de start en vader Jos gaf na de race dan ook toe dat hij vreesde dat de kans op een zege verkeken was. "Als je bedenkt hoe de race begon, toen hij terugviel naar de zevende plek, dan denk je dat de race klaar is. Maar als je dit zo ziet, dan krijg je gewoon kippenvel. Het is gewoon waanzinnig wat hij laat zien en de manier waarop hij ze inhaalt, vind ik gewoon ongelooflijk", vertelde hij aan Ziggo Sport.

"Ik denk nooit dat het klaar is. Een vierde of vijfde plek hadden ook punten opgeleverd en daar doe je het dan voor, maar op een gegeven moment zag je wel dat de anderen een beetje problemen kregen. Dat zag je in de rondetijden, maar bij Max bleef het gewoon gaan. Dan krijg je natuurlijk vleugels. Dat is zo en dat zag je ook. Maar de manier waarop hij er naartoe rijdt en zich positioneert. Hij weet natuurlijk ook dat je in bocht 4 kan inhalen als je dat in bocht 3 niet doet, dat hoef je hem niet uit te leggen."

Jos vreest niet dat Max straf krijgt

De inhaalactie van Verstappen op Charles Leclerc staat nog under investigation. Verstappen senior verwacht niet dat de stewards actie zullen ondernemen en hij vreest dat de sport in diskrediet gebracht wordt als dat wel gebeurt. "Leclerc heeft van de 71 ronden 68 ronden aan de leiding gelegen, maar dat wordt de laatste drie ronden van hem afgenomen. Natuurlijk wil hij ook graag winnen en is hij teleurgesteld."

"Het wordt onderzocht, maar als de Formule 1 hier iets aan doet, dan loopt iedereen weg. Je weet natuurlijk nooit wat ze doen. Ik vind ook niet dat Max iets verkeerd deed. Hij zit ervoor, dus dan moet hij ook gewoon de plek geven. Uiteindelijk is de wiel-tegen-wiel-actie ook wat de fans willen zien. Ze willen de coureurs zien racen en niet dat het beslist wordt door de stewards."