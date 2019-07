Leclerc en Verstappen om 18.00 uur bij stewards verwacht

Zo'n uur na de Grand Prix van Oostenrijk staat de uitslag van de race nog altijd niet helemaal vast. Charles Leclerc en Max Verstappen moeten zich nog komen verantwoorden bij de stewards voor de inhaalactie van de Nederlander in ronde 69.

Na een knappe inhaalrace ging Verstappen in de twee na laatste ronde voorbij aan Leclerc, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Red Bull Racing-coureur gaf de Ferrari zeer weinig ruimte, waardoor er een botsing was en Leclerc uiteindelijk via de uitloopstrook terug moest keren op de baan.

Meteen na de race werd er een onderzoek ingesteld door de stewards en zij hebben besloten zowel Leclerc als Verstappen op het matje te roepen. Zij worden om 18.00 uur bij de stewards verwacht om tekst en uitleg te geven over de situatie. Tot die tijd zal de uitslag van de race in Oostenrijk dus de boeken in gaan als voorlopig.