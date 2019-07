Mick Schumacher zal Ferrari F2004 over Hockenheim sturen tijdens Duitse GP

Mick Schumacher zal tijdens de Grand Prix van Duitsland toch in actie komen op Hockenheim. De Ferrari Academy-coureur stapt daar in de Ferrari F2004, de laatste bolide waarmee vader Michael wereldkampioen werd in 2004.

Schumacher komt normaal gesproken uit in de Formule 2, dat haar races in het voorprogramma van de Formule 1 afwerkt. Deze klasse rijdt echter geen races tijdens het Duitse GP-weekend, tot grote ontsteltenis van de organisatie van de race op Hockenheim. Zij verwachtten dat Schumacher ingezet kon worden als grote publiekstrekker, maar de Formule 2 bleek niet bereid een extra ronde op Hockenheim toe te voegen.

Toch zal Schumacher dus nog in actie gaan komen op Hockenheim. De Formule 1 maakte bekend dat de coureur van Prema Racing op 27 en 28 juli achter het stuur zal zitten van de F2004. Dat is de bolide waarmee Michael Schumacher in 2004 zijn laatste wereldtitel in de Formule 1 pakte. In dat jaar won hij ook de Duitse Grand Prix op Hockenheim.

F2004 in handen van Schumacher zeer succesvol

De F2004 geldt als een van de meest succesvolle auto's in de Formule 1-geschiedenis. Schumacher won in die bolide twaalf van de eerste dertien wedstrijden en al tijdens de Grand Prix van België pakte hij de wereldtitel. Ferrari werd tevens wereldkampioen bij de constructeurs, omdat Rubens Barrichello tweede werd in de titelstrijd bij de coureurs.

"Het is grandioos om deze auto op Hockenheim te besturen", zegt Schumacher over de kans die hij krijgt. "De laatste keer dat ik op dit circuit was, vierde ik mijn titel in de Formule 3 en nu mag ik een van de beste auto's uit de F1-historie hier besturen. Dat zorgt voor een grijns op mijn gezicht. Alle autosportfanaten kunnen uitkijken naar een speciaal en ongelooflijk luid moment."