BREAKING: Concept-programma DutchGP in 2020 met Jumbo Family Day op vrijdag

Na 35 jaar afwezigheid keert de Formule 1 in 2020 terug op Circuit Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. Halverwege mei werd de overeenkomst tussen het circuit en de Formula One Management wereldkundig gemaakt. Een precieze datum voor de eerste editie van de race is nog niet bekend, maar F1-topman Chase Carey maakte wel kenbaar dat het waarschijnlijk een van de eerste weekenden van mei wordt. Zandvoort heeft liever geen Grand Prix rond 4 en 5 mei.

Formule 2 en Formule 3 naar Zandvoort

Bij een informatiebijeenkomst in het plaatsje Heemstede (Dichtbij Zandvoort) is het programma doorgenomen voor de Nederlandse Grand Prix. Er zijn foto's van uitgelekt en daaruit blijkt dat in het concept-programma de Formule 2 en de Formule 3 zijn meegenomen. Naar alle waarschijnlijkheid komen de klasses dus naar Zandvoort. Dat gaat betekenen dat niet alleen Max Verstappen en het Formule 1 circus in actie komen. Ook Nederlanders zoals Nyck de Vries (F2), Richard Verschoor (F3) en Bent Viscaal (F3) zullen dan in actie komen. *

Tijden Formule 1

De Formule 1 is natuurlijk de hoofdact op het circuit. De eerste vrije training zal beginnen om 12:30. De vrijdag wordt afgeloten met de tweede vrije training die begint om 16:30, dit late tijdstip zal waarschijnlijk komen door de extra activiteiten voor de Jumbo Family Day. Op de zaterdag begint de derde vrije training om 12:00 en de kwalificatie begint om 15:00. De Formule 1-race zal net zoals vele Europeese races om 15:10.

'Jumbo Family Day op vrijdag'

De Jumbo racedagen waren altijd een groot succes. Nu de Grand Prix naar Nederland komt, zullen die dagen naar alle waarschijnlijkheid vervallen. Daar is wel een oplossing op gevonden. De vrijdag in Zandvoort wordt volgens het concept-programma omgetoverd tot Jumbo Family Day. Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden met onder andere Nederlandse DJ's, pitlane walk voor de families en een fanzone waar van alles te doen is. Elke dag is er ook veel te doen op het strand, hier worden de toeschouwers onder andere getracteerd op vuurwerkshows.

Pendeldiensten en bereikbaarheid

In de bespreking kwam ook naar voren hoe ze het gaan doen met de parkeerplaatsen en locaties. Je kunt op drie locaties je auto parkeren en dan met de pendelbus naar het circuit. De locaties zijn: Velsen (cap.6000), Spaarnwoude (cap. 4000) en Floriade (cap.4000). Voor de bewoners zullen er speciale vergunningen worden uitgedeeld.

En kijk eens de P&R locaties zijn ook bekend:

Velsen

Spaarnwoude

*Als deze coureurs volgend jaar ook nog in de klasses rijden.