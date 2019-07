Renault-monteurs werken de hele nacht door - DRS probleem opgelost

De Renault-monteurs hebben gedurende de hele nacht doorgewerkt om het defecte DRS-mechanisme op beide auto's te repareren. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag trilde het DRS-systeem nadat het geopend werd. Het team verwacht dat het op zaterdag geen problemen meer heeft met het systeem.

De DRS-problemen zijn al meerdere malen voorgekomen bij de Franse-renstal. Daniel Ricciardo verloor bijvoorbeeld dit seizoen al zijn achterste wing-plate. De problemen van vrijdag zijn inmiddels opgelost en het team verwacht een 'normaal' weekend te kunnen draaien.

Een defect DRS-systeem kan grote gevolgen hebben voor de coureurs. Afgelopen jaar was Marcus Ericsson de sigaar op het circuit van Monza. Het DRS-systeem van de Sauber-Alfa Romeo weigerde te sluiten en op het snelste punt van het circuit maakte de Zweedse-coureur een angstaanjagende klapper. Ericsson rolde met hoge snelheid over het gras en sloeg meerdere malen over de kop.

Het is onduidelijk hoeveel snelheid het DRS-probleem Renault heeft gekost, maar gezien de resultaten op vrijdag zal het hebben meegespeeld. Hulkenberg en Ricciardo eindigde als zestiende en zeventiende tijden de tweede vrije training. Alleen Lance Stroll en de Williams-coureurs waren langzamer.