Competitieve 'kwalificatie-snelheid' maakt straf voor Sainz pijnlijk

Carlos Sainz Jr. vertelde na afloop van de tweede vrije training op vrijdag aan GPToday.net dat zijn aanstaande gridpenalty pijnlijk is aangezien de Mclaren in kwalificatie-modus goed op snelheid is.

De Spanjaard eindigde als zevende en vijfde in de vrijdag-sessies. In de middag kwam hij tot een tijd van 1:05,545 en in de ochtend reed hij 1:05,502. Een verschil van minder dan een halve tiende van een seconde. Ondanks het sterke tempo in zijn kortere runs, is Sainz van mening dat het het pijnlijk is om juist voor deze Grand Prix een penalty te pakken.

Pijnlijke penalty

"Het was weer een goede vrijdag", vertelde Sainz. "Het is altijd goed om in de top tien te eindigen, maar het is slechts vrijdag en de tijden zeggen niet zo veel."

Sainz gaf aan dat McLaren zich voor zijn auto heeft gericht op een goede race set-up: "Ons plan was om de focus te leggen op de race. Het is duidelijk dat wij geen focus hebben op de kwalificatie omdat ik sowieso van achteren ga starten."

"Toch zag ik er in de korte periode dat we de kwalificatie-runs gereden hebben zeer competitief uit, hierdoor voelt de straf eigenlijk nog pijnlijker aan. Het is echter wat het is, het heeft geen zin om daar negatieve energie in te steken", verklaarde hij.

De McLaren-coureur benadrukte nogmaals dat de focus ook op zaterdagochtend op de race zal liggen. "Mijn focus ligt echt op de race. Onze langere runs zagen er veelbelovend uit."

Norris tweemaal in de top tien te vinden

Teamgenoot Lando Norris richtte zich eveneens op de langere runs en was in beide sessies tiende. De Brit reed in totaal meer dan 75 ronden over het korte circuit in Spielberg. Norris zei na afloop dat McLaren een goed inzicht heeft gekregen wat er in de race te wachten staat.

"Over het algemeen genomen was dit een redelijke vrijdag. Het kan natuurlijk altijd beter, maar die rode vlag-situaties veranderde alles een beetje", verklaarde de man uit Bristol. "We beginnen de auto steeds beter te begrijpen, iets waar ik in Paul Ricard niet aan toe gekomen ben. We gaan vanavond (vrijdag) bekijken waar we de auto kunnen verbeteren."

Andrea Stella (Performance Director van McLaren) vertelde dat de winderige omstandigheden zeer extreem waren. "We hadden twee uitdagende sessies vandaag op een interessant en uitdagend circuit. We hebben gekeken hoe wij de aerodynamische afstelling en de banden met elkaar kunnen matchen."

"Ondanks enige vertraging tijdens de sessies hebben we ons programma op een positieve manier kunnen afronden. De temperaturen zullen dit wekend zeer extreem zijn, hierdoor zal het een uitdaging zijn om alles goed te managen."

"Carlos plan was echt gericht op het voorbereiden van de race. Lando had een normaal plan. De hete omstandigheden zullen waarschijnlijk aanhouden en we zullen zaterdagochtend (vandaag) opnieuw bekijken welke veranderingen wij moeten doorvoeren om ons pakket te optimaliseren. We verwachten een heel groot gevecht in het middenveld", sloot de Spanjaard af.