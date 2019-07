W Series rijdt tweede, niet voor kampioenschap meetellende race in Assen

De kalender van de W Series wordt in 2019 uitgebreid met een niet voor het kampioenschap meetellende race. De autosportklasse voor vrouwen wil tijdens het DTM-weekend op Assen een extra race laten verrijden.

Het eerste W Series-seizoen is na drie races halverwege. Jamie Chadwick won de races op Hockenheim en Misano, terwijl Beitske Visser de sterkste was op Zolder. Er staan voor dit seizoen nog drie races op het programma die meetellen voor het kampioenschap, namelijk op de Norisring, in Assen en op Brands Hatch. Mogelijk komt daar dus nog een extra race bij, die niet meetelt voor het kampioenschap.

Omgekeerde startgrid belangrijkste verandering

De organisatie van de klasse is namelijk van plan om op de zondag van het weekend in Assen een race te laten verrijden waarin een aantal zaken uitgeprobeerd gaan worden. Op Twitter kondigde de klasse aan dat ze op 21 juli, een dag na de voor het kampioenschap tellende race, een race te willen laten rijden waarbij de startopstelling de omgekeerde uitslag van de race op zaterdag is.

Dat zou dus betekenen dat de winnares van de race op zaterdag op zondag juist vanaf de laatste positie moet starten. Met deze extra race, die door de FIA overigens nog wel goedgekeurd moet worden, wil de W Series kijken of dit format voor een race vaker gebruikt zou kunnen worden. De overige details van de race maakt de klasse op een later moment bekend.