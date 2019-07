Tost: "Kvyat qua snelheid goed genoeg voor terugkeer bij Red Bull"

Voorlopig zal Red Bull Racing nog niet de stap zetten om Pierre Gasly te vervangen, maar Franz Tost zou wel weten wie dat stoeltje moet innemen als het moment daar is: dat moet dan Daniil Kvyat worden. "Qua snelheid kan het, als hij al het andere samen laat komen en de auto goed is."

Kvyat debuteerde in 2014 bij Scuderia Toro Rosso en reed in 2015 en begin 2016 bij Red Bull Racing in de Formule 1. Daarna werd hij vanwege zijn onstuimigheid vervangen door Max Verstappen, terwijl hij zelf terug moest keren bij Toro Rosso. Eind 2017 werd hij daar vervangen door Gasly, de man die in 2019 naar Red Bull promoveerde omdat Daniel Riccardo onverwacht vertrok.

Tost vindt terughalen Kvyat geen gezichtsverlies

Gasly presteert tot nu toe echter matig en dat heeft tot de nodige speculatie geleid dat de Fransman dit jaar mogelijk nog vervangen gaat worden. Kvyat wordt veel genoemd als optie. Dat snapt Tost, die van mening is dat Red Bull Racing daar geen gezichtsverlies door leidt. "In de Formule 1 zijn prestaties doorslaggevend. Als een coureur presteert, waarom zou men hem dan niet terughalen?", vertelde hij aan Motorsport-Total.

"Kvyat is een Red Bull-coureur die momenteel uitgeleend wordt aan Toro Rosso. We zullen zien hoe het in de toekomst gaat lopen, maar ik zou Daniil graag weer bij een topteam als Red Bull zien. Ik denk dat hij daar de snelheid voor heeft. Als de omstandigheden passen, kan hij zeer goed presteren."

Verrast door lastige start Gasly

Tost is verrast dat Gasly zoveel moeite gehad heeft met zijn eerste races bij Red Bull Racing. Hij denkt echter wel dat de Fransman ten opzichte van Kvyat de betere coureur kan zijn. "Gasly is wezenlijk beter en sneller als het momentum terugkeert. Ik ken alleen de precieze omstandigheden niet."

"Het talent staat buiten kijf. Hij kan het allemaal, maar hij heeft zijn tijd nodig. Je moet hem de tijd geven om zich aan alles aan te passen. Ook heeft hij de pech dat Max Verstappen naast hem ziet, die nu geworteld zit in het team. Max zat vroeger ook bij ons en hij heeft ook een leerproces moeten ondergaan."