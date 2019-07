Tweede kamer verwerpt motie voor pitspoezen tijdens Dutch Grand Prix 2020

PVV-kamerlid Roy van Aalst diende vorige week dinsdag een motie in om de pitspoezen tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort op de grid te hebben.

Van Aalst gaf al in een eerder stadium aan dat het verbod op grid girls een 'feministisch betutteling' is. "De beslissing die de FIA heeft genomen is de zoveelste vorm van feministische betutteling. Pitspoezen horen net zoveel bij de Formule 1 als de auto's. Alleen een enorme zeikerd kan een mooie vrouw als een probleem zien. De rest van de mensen vindt het prachtig", verklaarde hij enkele weken geleden.

Het PVV-kamerlid diende een motie in en deze kwam gisteren te sprake in de Tweede kamer. Voorstanders van de pitspoezen waren de PVV, VVD, Forum voor Democratie en Denk. Met deze minderheid werd de motie vervolgens verworpen. In een later stadium kwam Denk terug op de motie en erkende men dat men een foutje had gemaakt. Ook bij de VVD bleken niet alle kamerleden op dezelfde lijn te zitten.

De motie van van Aalst bevatte de volgende constateringen: A) Het was zeer te betreuren dat de pitspoes door de FIA in de ban is gedaan en dreigt te ontbreken op Zandvoort in 2020. B) Hiermee worden vrouwen hun baan afgepakt. C) Hiermee wordt toegegeven aan de feministische betutteling.

Het kamerlid is van mening dat: A) Pitspoezen net zozeer bij de Formule 1 horen als de auto's. B) Alleen een enorme zeikerd of jaloerse justice warrior een mooie vrouw als een probleem ziet. C) Verzoekt de regering, aan de organisatie van de Formule 1 duidelijk te maken dat de aanwezigheid van de pitspoes op Zandvoort in 2020 belangrijk is en deel uitmaakt van de Nederlandse autosporttraditie. Aldus PVV-kamerlid Roy van Aalst.