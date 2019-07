Brawn blij dat coureurs betrokkenheid tonen in vorming reglementen 2021

De Formule 1 gaat een aantal belangrijke maanden in voor de vorming van de reglementen voor 2021. De coureurs doen daarbij ook hun zegje en Ross Brawn is daar erg blij mee.

In de week na de Grand Prix van Canada kwamen de teams, de FIA en Liberty bijeen in Parijs om een beslissing over de reglementen van 2021 uit te stellen tot eind oktober. Daar waren ook drie coureurs bij aanwezig: GPDA-voorzitter Alexander Wurz, Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton. Zij kregen daar de mogelijkheid om ook hun zegje te doen.

Brawn blij met input coureurs

In Frankrijk gaf Hamilton aan dat er nog veel werk te verzetten is met de reglementen, maar dat hij blij is dat de coureurs eindelijk inspraak hebben in de vorming van de reglementen. Brawn, de man die namens Liberty de technische zaken van de Formule 1 bekijkt, is op zijn beurt weer blij dat Hamilton en de andere coureurs de stap gezet hebben om zich in de discussie te mengen. Dat zei hij in zijn column.

"Ik ben blij dat Lewis bereid is om in de komende maanden zijn eigen bijdrage te doen en we kunnen niet wachten om met hem samen te werken, vooral in de drie meetings die we nu gepland hebben. We weten dat de Formule 1 een belangrijke veranderingen van richting moet doorvoeren als het haar positie als een van de meest gevolgde sporten ter wereld wil behouden."

"Alle grote betrokkenen - wijzelf, de FIA en de teams - zijn het eens over de doelen en er is breed draagvlak voor de grote zaken, zoals de introductie van een budgetplafond en een eerlijkere verdeling van de inkomsten. Op het technische vlak hebben wij en de FIA samengewerkt met de engineers van alle teams. Het is geweldig om ook directe input van coureurs te krijgen."

'Deur stond altijd open voor coureurs'

Hamilton was ook van mening dat de coureurs in het verleden buitengesloten werden als het ging om regelgeving, maar dat klopt niet volgens Brawn. "De deur is voor coureurs altijd open geweest en het is jammer dat in het verleden deze kans zo vaak niet aangegrepen is. Dit nieuwe initiatief is geweldig om te zien. Om het op te sommen: Lewis, we zijn erg blij met de bijdragen van jou en alle andere coureurs."