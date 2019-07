Geen zorgen in Zandvoort over tijdig binnenhalen Grade 1-licentie

Circuit Zandvoort maakt zich geen zorgen over het behalen van de Grade 1-licentie. Circuit-directeur Robert van Overdijk vond de berichtgeving in de uitzending van Ziggo Sport 'suggestief', zo liet hij aan de Telegraaf weten.

Tijdens de uitzending van de Grand Prix van Frankrijk op Ziggo Sport vertelde commentator Olav Mol dat er voorlopig een sterretje achter Circuit Zandvoort staat op de kalender voor 2020. Dat zou volgens de commentator komen doordat de FIA twijfelt over of de aanpassingen aan het circuit op tijd klaar zijn en door het ontbreken van de Grade 1-licentie op het circuit.

Circuit-directeur Van Overdijk stelt dat de berichtgeving suggestief is. "Dat sterretje stond er namelijk al tijdens de getoonde video van de lay-out van het circuit tijdens de persconferentie in mei", zei hij tegen de Telegraaf. "De enige reden daarvoor is dat het World Motor Sport Council van de FIA maar een paar keer per jaar bijeen komt om dit soort zaken te bespreken en te formaliseren. Dat zal later dit jaar gebeuren. Formule 1-minnend Nederland hoeft zich geen zorgen te maken."

Meeste nieuwe GP's krijgen eerst een sterretje achter naam

Een bron met kennis van de situatie vertelde aan GPToday.net dat er inderdaad weinig zorgen in Zandvoort. Er wordt bevestigd dat er momenteel nog geen Grade 1-licentie is op Circuit Zandvoort, maar in overleg met de FIA is al besproken welke veranderingen er aan het circuit nodig zijn om wél zo'n Grade 1-licentie te verkrijgen voor het Noord-Hollandse circuit. De verwachting is nog steeds dat eind 2019 de grootste zaken voor elkaar zullen zijn.

Dat er een sterretje achter de Nederlandse Grand Prix staat is volgens onze bron ook niet abnormaal. Dat is zo bij de meeste circuits die een nieuwe Grand Prix toegewezen krijgen. De oorzaak is inderdaad het ontbreken van de Grade 1-licentie, maar het sterretje verdwijnt meestal zodra de inspectie van de FIA in de wintermaanden groen licht geeft aan het circuit.