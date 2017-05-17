Renault Sport F1 Team leed in 2016 een klein verlies

Renault Sport F1 Team heeft de financiële cijfers over het boekjaar 2016 naar buiten gebracht. De Franse renstal leed vorig jaar een verlies van 3,3 miljoen pond. Een jaar eerder, toen het team nog als Lotus door het leven ging, bedroeg het verlies nog 57 miljoen pond.

De omzet steeg in het eerste seizoen na de overname van Lotus door Renault van 78,4 miljoen pond naar 119,7 miljoen pond. Dat is een toename van 41,3 miljoen pond of 52,7 procent. Renault Sport F1 Team had vorig jaar gemiddeld 511 werknemers in dienst, tegenover 475 bij Lotus in 2015.

Daardoor gingen de loonkosten met 2 miljoen pond omhoog. Het personeelsbestand is inmiddels gegroeid naar bijna 600 werknemers. Renault hield er rekening mee dat de prestaties vorig jaar niet baanbrekend zouden zijn. Voor 2017 is de vijfde plaats bij de constructeurs de officiële doelstelling.