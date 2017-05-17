Renault Sport F1 Team leed in 2016 een klein verlies

Renault Sport F1 Team heeft de financiële cijfers over het boekjaar 2016 naar buiten gebracht. De Franse renstal leed vorig jaar een verlies van 3,3 miljoen pond. Een jaar eerder, toen het team nog als Lotus door het leven ging, bedroeg het verlies nog 57 miljoen pond.
De omzet steeg in het eerste seizoen na de overname van Lotus door Renault van 78,4 miljoen pond naar 119,7 miljoen pond. Dat is een toename van 41,3 miljoen pond of 52,7 procent. Renault Sport F1 Team had vorig jaar gemiddeld 511 werknemers in dienst, tegenover 475 bij Lotus in 2015.
Daardoor gingen de loonkosten met 2 miljoen pond omhoog. Het personeelsbestand is inmiddels gegroeid naar bijna 600 werknemers. Renault hield er rekening mee dat de prestaties vorig jaar niet baanbrekend zouden zijn. Voor 2017 is de vijfde plaats bij de constructeurs de officiële doelstelling.
Reacties (10)Login om te reageren
Posts: 1.917
600 man en dan nog bijna break even draaien? Hoe kan dat nou?!
Posts: 1.139
Het begint bij eens uit loondienst stappen, gaan ondernemen, je verstand gebruiken, en dan de wetten en regels goed interpreteren i.p.v. veel vraagtekens gebruiken.
Een verliesrekening maken, of negatieve saldo's / resultaten zijn niet per definitie een neergang van je verdienmodel. Hier in Nederland is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk om...eigenlijk om diverse redenen een goed jaar te draaien op papier, om vervolgens om, om wederom verschillende redenen verliesgevende jaren te draaien.
wellicht de meest bekende is afschrijving op (duurzame) investeringen.
simpel voorbeeld .... je wilt verhuizen naar een groter pand om daar meer omzet te kunnen generen. een bedrijf genereert dan in de boeken een positief resultaat, vervolgens ga je dat pand afschrijven, je betaald dus over je omzet geen belasting meer, omdat je een aftrekpost aanroept, dus je krijgt geld terug ..als bedrijf zijnde kan dit over meerdere jaren ... zo kom je je dus weer financieel sterker terug. een bedrijf staat nooit stil, dus na 3 jaar ...4 kan ook herhaal je de cyclus weer, want je maag maar beperkt afschrijven op een bepaalde investering, en je wilt verder ...
ok, erg simplistisch voorbeeld omdat er geen concreet doel genoemd wordt, maar zo werkt het ongeveer. voor een pand zou je bijvoorbeeld 10 jaar lang een afschrijving en dus verdiscontering op je omzet kunnen voeren (lees: terugvorderen) Voor een auto of kantoorartikelen is dit weer veel korter...tenzij anders bepaald. (denk aan elektrische auto's of duurzame energie investeringen of iets in die strekking)
Posts: 1.531
Ambitieuze doelstelling wel. Dan moet er heel rap iets gaan veranderen, want de auto is nu zeker niet genoeg voor een 5e plek.
Daarnaast zal het vooral bij Hulkenberg vandaan moeten komen, want Palmer valt ook dit jaar weer stevig door de mand.
Posts: 18.535
Ik zie Renault dit jaar Toro Rosso nog wel voorbij ontwikkelen. Williams mogelijk ook, die scoren ook alleen met Massa, dus 6de kan zeker, 5de is nog mogelijk, verschil is maar 7 punten en Renault lijkt elke race wat beter te gaan.
Posts: 3.229
36 man erbij, extra loonkosten 2 miljoen pond.
Dat is pakweg €60.000 aan loonkosten per werknemer. Vind ik niet veel als je er vanuit gaat dat het om hoog gekwalificeerd personeel gaat. De mevrouw die de koffie en de thee rondbrengt was er natuurlijk al.
Posts: 1.139
Ik denk niet dat er 36fte bedoeld wordt. Met zoveel mensen roep je vaak expertise aan op vlakken waar je minder sterk in bent of niet de juiste/voldoende kennis hebt. Waarschijnlijk is het nauwelijks 20fte, wat al snel een 100k p/j is ... wat dan weer niet veel is voor expertise in een vakgebied, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Posts: 950
Heb je soms een rekenmachine van het merk Honda ?
Bij mij is het verschil van 511 naar 600 toch 89 man personeel meer.
Dus ze verdienen nog veul minder dan die 60.000.
(22471,91011235955 om precies te zijn....er staat alleen niet bij of het wel of geen fulltime personeel is, maar dat lijkt mij dan toch niet)
Posts: 1.149
Ondersteunend personeel zal meegroeien. De meesten daarvan komen niet in de buurt van de 60k. Maar ik denk dat je nog steeds een punt hebt want er zullen best een paar toppers tussen zitten die het tienvoudige (als het niet meer is) verdienen. Beetje vreemde cijfers ja..
Posts: 950
Je kan hier niet editen merk ik...jammer.
Om op die cijfertjes terug te komen...het is een gemiddelde..
De man die ergens schroefjes staat in te draaien zal wat minder verdienen dan het afdelingshoofd /verantwoordelijke en zo.
Maar gemiddeld komt dat toch op 1872,659176029963 per maand.
Ik ken mensen zat die dat toch graag zouden willen beuren.
Posts: 3.229
@ik dus, de cijfers die staan klip en klaar in bg. artikel. Die 600 man gaat over de huidige situatie....heb je soms een Hondabril...;)